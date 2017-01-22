37 Derece Akıllı Bir Bilekliğiniz Olsun Mu?

37 derece bileklerinizi süsleyecek

Sağlıklı yaşam için yenilikçi bir bakış açısı ile tasarlanan 37 Derece akıllı bileklik, Türkiye’de tüketiciyle buluşuyor.

295 TL fiyatı ve fonksiyonuyla rakiplerinden sıyrılan ’37 Derece’, adım sayma, kalori ve kalp atışı ölçme gibi temel özelliklerinin yanı sıra 24 saat sürekli kayıt tutarak, dinamik tansiyon ölçümü, solunum hızı, detaylı uyku kalitesi, ruhsal durum ve yorgunluk durumunu da ölçüyor.

E-ticaret platformu n11.com, bünyesindeki giyilebilir teknolojinin favori ürünlerinden akıllı bileklik seçeneklerine iddialı bir markayı daha ekliyor. 37 Derece Akıllı Bileklik, günlük veya anlık ruhsal durum takibinden dinamik tansiyon ölçümüne, spor ve günlük faaliyetlerin takibinden detaylı uyku kalitesine kadar pek çok yeni işlevi bir arada sunuyor. Akıllı bilekliklere farklı bir soluk getiren yeni marka ’37 Derece’, 295 TL lansman fiyatıyla üç akıllı bilekliğin yaptığını tek bir bileklikte sunuyor.

Aktif spor takibi, spor sağlığı, ruhsal ve fiziksel sağlık, günlük aktivite takibi gibi birçok özelliği tek bir bileklikte toplayan ’37 derece’, dinamik tansiyon ve nefes hızı takibiyle de rakiplerinden sıyrılıyor. Adım, mesafe, kalori gibi günlük rutin faktörlerin yanı sıra, dinamik tansiyon, kalp ritmi, nefes hızı, yorgunluk durumu, heyecan stres gibi ruhsal durum, detaylı uyku kalitesi izleme ve tam egzersiz spor modu ile kapsamlı spor takibi sunan akıllı bileklik, hayatı kolaylaştırıyor, yaşam kalitesini artırıyor.

@HandeArpaligil