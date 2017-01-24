48 Saatte 56 Türk Oyunu Yaratıldı

Rekor sürede 56 Türk oyunu

Tüm dünyayla eş zamanlı olarak 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen ve 2 gün süren “Global Game Jam(GGJ)” etkinliğinde 56 Türk oyunu geliştirildi.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ODTÜ TEKNOKENT ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği TOGED iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yenilikçi oyun geliştirme maratonu Global Game Jam ATOM, bu yıl 200’e yakın oyun geliştiricisini ağırladı. Her sene global bir tema üzerinden geliştirilen GGJ’nin bu seneki teması “dalgalar” olarak belirlendi ve oyun geliştiriciler 20 Ocak Cuma günü uykusuz maratona başladı.

48 saat boyunca video oyun hazırlayan geliştiriciler, iki günün sonunda toplamda 56 oyun geliştirdi. Mangal simülatöründen dalga oyununa kadar birçok oyunun geliştirildiği etkinlik boyunca, keyifli dakikalar yaşandı. Etkinliğin ilk kez düzenlendiği 2009 yılından bu yana birçok oyun geliştirildiğini, bazı oyunların da satışa sunulduğunu belirten ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Yardımcısı Hanzade Sarıçiçek ise, “GGJ sayesinde farklı disiplinlerden oyun geliştiriciler bir araya gelme fırsatı buluyor. Katılımcılar verilen temaya uygun oyun geliştirmek için 48 saat uykusuz çalışıyor. Bu oyun geliştiriciler, burada tecrübe kazandıktan sonra sektörde daha rahat iş imkanı bulabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Global Game Jam bu yıl tüm dünyada da rekorların yılı oldu. GGJ merkezleri bu yıl toplam 95 farklı ülkede 700 üzerinde merkezde gerçekleştirildi. 48 saat boyunca oyun geliştiren 30 bin üzerinde katılımcı, dünya genelinde oyun geliştirme alanının ilerlemesine de büyük katkıda bulunmuş oldu. GGJ organizasyonu kapsamında sadece 48 saat içinde binlerce oyun geliştirildi. Türkiye Bölge Organizasyonu, bu yıl da daha çok geliştiriciyi bir araya getirme hedefiyle ilerleme kaydetti. Ankara, İstanbul, İzmir ve Malatya şehirlerinde olan 9 farklı merkez her deneyim seviyesinden ve farklı disiplinlerden 600 üzerinde geliştiriciyi bir araya getirdi.

@HandeArpaligil