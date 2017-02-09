500. Gününü Kutlayan Mobil Oyun

Seven Knights oyuncularla buluşmasının 500. gününü kutluyor

Netmarble, Seven Knights oyununun 500. gününü kutlamak için özel bir etkinlik düzenliyor ve bu etkinlik süresince dört özel kahramanı ücretsiz dağıtacak.

Netmarble Games, Seven Knights oyununun tüm dünyada oynanmaya başladığı günden bu yana 500 gün geçirmesini kutlamak amacıyla, oyunun dört özel kahramanını oyunculara hediye edeceği bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

500’üncü gün etkinliğine özel, oyuna giriş ödüllerinde inanılmaz ödüller oyuncuları bekliyor. Yedi Şövalye’den birini seçme fırsatı sağlayan Yedi Şövalye Seçici, Karma veya Teo seçimini sağlayan Eskinin 4 Lordu Seçicisi ile Rin, Wukong, Lu Bu ve Ace’den birini seçme fırsatı sağlayan 4 Lord Seçici de bunların arasında yer alıyor. Netmarble, özellikle giriş yapan tüm oyunculara 4 Yıldız Elysia verileceği gibi, Seven Knights ardından gelecek kutlama etkinliklerini de önümüzdeki günlerde duyuracak.

Seven Knights ayrıca kudretli kahramanı Li’yi de güncelleştiriyor. Artık daha güçlü özellik ve yeteneklere sahip olacak olan öfkeli keşiş Li’nin, macera modu, Gök Kule ve Arena’da savaşan oyuncuların daha çok ilgisini çekmesi bekleniyor.

Seven Knights‘ın son güncellemesinin şerefine Netmarble, giriş yapan tüm oyunculara 6 Yıldız Li verirken, 1 Mart 2017 tarihine kadar Li’yi kudretlendiren herkese de ilave bir 6 Yıldız Kahraman Bileti hediye edecek. Bunların yanında, oyuncuların büyük baş düşmanları yenerek ödüller kazandıkları Baş Düşman Savaşı artık birleştirilmiş zorluk seviyelerine sahip ve günlük olarak oynanabilecek.

@HandeArpaligil