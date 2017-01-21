5G Testlerinde Turkcell’den Rekor Hız

5G testlerinde beklenmeyen performanslar

Turkcell 5G teknolojileri üzerindeki çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor ve 5G testlerinde rekor hızlara imza atmayı da başardı.

Son 1,5 yılda yaptığı ulusal ve uluslar arası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynayan Turkcell, Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye’nin ilk 5G testini yaparak saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşmayı başardı. 15 GHZ gibi yüksek bir bantta yapılan test, bu bakımdan da dünyadaki ilk denemelerden birisi.

2020 yılında her evde ortalama 500 sensörün olacağı ve dünyada birbirine bağlı akıllı cihaz sayısının ise 25 milyarı geçeceği öngörülüyor. 5G’nin ise böyle bir dünyada ihtiyaç duyulacak yüksek kapasite ve hızı karşılamak için kullanılacak en önemli teknolojilerden birisi olması bekleniyor. Bu teknoloji Şebeke Katmanlama (Network Slicing) özelliği sayesinde de her eve hatta odaya farklı ihtiyaçlara göre gerekli kapasite ve hızın ayrılabilmesini sağlayacak. Örneğin salonda internet üzerinden 4K kalitesinde televizyon izlerken daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alan yüksek kapasite, mutfakta su ısıtıcıyı çalıştırmak için düşük kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alana daha düşük kapasite ayrılabilecek. Test sırasında, 5G ile birlikte minimum seviyelere inecek olan gecikme sürelerinin önemini göstermek için de bir robot 5G şebekesinde gecikme süresi 1 milisaniye seviyelerinde çalıştırıldı. Ericsson işbirliği ile gerçekleştiren ve 15GHz bandında 24,7 Gbps hıza ulaşılan test internetten de canlı olarak yayınlandı.

5G teknolojilerini geliştirmek için 2013 yılından beri çalışmalar yapan Turkcell, NGMN tarafından 2017 ve 2018 yılları boyunca global ölçekte gerçekleştirecek 5G saha testlerini de yönetecek. Ericsson Mobility Rapor’una göre, 2022 yılında dünyada 550 milyon 5G abonesi olması öngörülüyor. 5G esnek şebeke mimarisi, etkin enerji kullanımı, yüksek kapasite ve bant genişliği, düşük cihaz maliyetleri gibi birçok alanda yenilikler sunacak. 5G’nin sunacağı yüksek hızlar sayesinde bugün 500 Mbps’lik 4.5G hızı ile ortalama 30 dakikada indirilebilen 100 GB’lık bir dosya, 25 Gbps’lik 5G hızı ile 30 saniyede indirilebilecek.

@HandeArpaligil