Ankara sokaklarında ödül avı

Konum tabanlı ödül yakalama uygulaması olan Gripper bu sefer de Ankara sokaklarında toplamlı 90 Bin TL’lik ödül avı planladı.

Üye iş yerlerinin tanımladığı ödülleri, kullanıcıların mobil cihazları yardımıyla yakaladığı ve yakalarken hem eğlendiği Gripper uygulamasına Ankaralılar büyük ilgi gösteriyor. Son olarak Ankara’da 100’den fazla işletmenin 90 bin TL değerini aşan binlerce ödülü tanımladığı uygulama, 6 bin 401 Ankaraları kullanıcı tarafından akıllı telefonlarına indirildi. Geçtiğimiz günlerde bayilik vermeye de başlayan Gripper, böylece Türkiye’de mobil uygulamanın bayilik verdiği bir ilke de imza atmış oldu. Gelir modeliyle farklılaşan Gripper, ödül başına alınan 1 TL ücretle şirketleri yeni müşterilere ulaştırıyor. Ücret, ödülün ne olduğundan tamamen bağımsız; ister akıllı telefon, ister bir bardak çay olsun 1 TL’ye sabitlenmiş durumda. İşletmelerin tanımladığı ödüller, ister harita ister listeleme sayfası üzerinden seçilerek yakalanıyor. Yakalanan bu ödüller, üye iş yerlerinde kullanılabiliyor. Kullanıcı hedef olarak belirlediği ödülün olduğu konuma gittiğinde ödülü yakalama fırsatı kazanıyor.

@HandeArpaligil