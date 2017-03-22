ABD Uçuşlarına Getirilen Cihaz Yasağının Nedeni

Yasağın nedeni “ABD’liler işsiz kalacak” endişesi mi?

ABD uçuşlarına getirilen elektronik cihaz yasağını yorumlayan Turkish Heritage Organization Başkanı, yasağın ardında farklı nedenlerin olabileceğini söyledi. Ali Çınar, ABD’li havayolu şirketlerinin Kongre’deki etkinliklerine dikkat çekerek, “Bu şirketler Trump yönetimine ‘Ortadoğulu rakiplerimiz nedeniyle 1 milyon 200 bin Amerikalı işsiz kalacak’ şeklinde baskı yapıyorlar dedi.

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization’ın (THO) Başkanı Ali Çınar, ABD’nin cep telefonundan büyük elektronik cihazlara uçuşlarda kabin yasağı getirmesinin ardında farklı nedenlerin olabileceğini söyledi.

ABD’nin istediği güvenlik önlemini almaya hakkı olduğunu söyleyen Çınar, “Ancak endişe gerçekten güvenlikse, söz konusu yasağın Avrupa’daki hiçbir havalimanını kapsamaması dikkat çekici. İstanbul önemli bir ‘hub’a dönüşmüşken, bu tür kısıtlamalar yolcu kaybına neden olabileceği gibi, rakiplerin de elini güçlendirir. Şu anda Amerikan medyasında yasağın uygulandığı şehirler arasında İstanbul’un adının geçmesinin turizmi olumsuz etkileme olasılığı da göz ardı edilmemeli” dedi.

ABD’li havayolu şirketlerinin son dönemde Amerikan Kongresi’nde son derece etkin olduklarını ifade eden Ali Çınar, “Bu şirketler, THY ve Ortadoğu merkezli havayolu şirketlerinin ABD’ye yaptığı direkt uçuşların 1 milyon 200 bin ABD’linin işsiz kalmasına neden olabileceğini iddia ediyorlar. Rakiplerin kendileri için önemli bir tehdit oluşturduğu düşüncesi ile Trump yönetimine baskı yapıyorlar. Söz konusu yasak kararını bu yönde de değerlendirmek gerektiği düşüncesindeyim” diye konuştu.

Başkan Trump’ın aldığı 7 Müslüman ülke vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağının önemli bir sorun olduğunu belirten Çınar, “Türkiye bu yasağı direkt hissetmese de Türkiye’den ABD’ye vize alımlarının ciddi şekilde azalacağı konusunda da tedirginliklerimiz var” dedi.

@HandeArpaligil