Acer Aspire U27 All-in-One Modelini Duyurdu

Acer yeni all-in-one modeli Aspire U27’yi duyurdu ve bu bilgisayarı diğerlerinden ayıran tarafı tamamen fansız bir donanım olması.

Acer’ın LiquidLoop adı verilen sıvı soğutma özelliği sayesinde genel olarak çoğu all-in-one modellerinde olan fan sesi problemi Aspire U27’de bulunmuyor. Bilgisayarın üzerinde bulunan Intel grafik işlemcisi her ne kadar iyi bir soğutucuya ihtiyaç duymasa da fansız sistem bilgisayarın daha ince olmasını sağlıyor.

Bir çok all-in-one modelinde olduğunu gibi U27’de de Windows Hello özelliğini kullanmaya yarayan kızılötesi kamera yer alıyor. Bilgisayarın en büyük artılarından birisi ise üzerinde yer alan HDMI girişi. Bu sayede başka br kaynaktan sadece monitör olarak da kullanılabiliyor. 27 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlüğe sahip ekran yeni nesil Intel işlemci, 32 GB RAM ve Intel Optane Memory sürücü ile geliyor. Aspire U27 Temmuz ayında 1099$’dan satışa çıkacak.