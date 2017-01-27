Acer’dan öğrencilere Özel Chromebook

Acer’dan ekran kalemli dayanıklı ve çok yönlü dönüştürülebilir öğrencilere özel Chromebook

Özellikle sınıflarda kullanım için tasarlanan öğrencilere özel tasarlanan bu dayanıklı ve dönüştürülebilir Chromebook Acer tarafından duyuruldu. Wacom® EMR (Elektromanyetik rezonans) teknolojisinden faydalanan bir ekran kalemi ile birlikte gelir ve modern eğitim ortamlarında ideal olan çok yönlü dört kullanım moduna sahiptir. Chromebook Spin 11 (R751T), Google Play™ Mağazası aracılığıyla sahip olduğu Android uygulamaları desteği sayesinde ezber bozan ek imkanlar sağlayacak.



Chromebook Spin 11 (R751T) okuldaki dersleri ve etkinlikleri sınırlandıran değil kolaylaştıran özelliklere sahiptir.

Wacom EMR ekran kalemi donanımıyla, öğrenciler kalem ve kağıt kullanımı gibi doğal bir deneyim ile bir araya getirilen en yeni teknolojiyi kullanmanın keyfini çıkaracaklar. Öğrenciler ellerindeki ekran kalemiyle çok konforlu ve tam kontrollü olarak dijital bir şekilde çizim yapabilir, taslak hazırlayabilir, not alabilir ve fikirlerini yazabilirler. Okullar ayrıca EMR ekran kaleminin pilsiz oluşunu, kazara düşürülmelere karşı daha dirençli olmasını ve böylece toplam sahip olma maliyetini azaltmasını da faydalı bulacaklar.

Yeni Chromebook’un en etkileyici özelliklerinden biri de, kullanıcıların her modda sallantısız, optimum bir dokunmatik deneyimin keyfini çıkarmalarını garanti eden 360° çift torklu menteşe tasarımıdır. Chromebook Spin 11 (R751T) okuldaki dersleri ve etkinlikleri sınırlandıran değil kolaylaştıran özelliklere sahiptir.Wacom EMR ekran kalemi donanımıyla, öğrenciler kalem ve kağıt kullanımı gibi doğal bir deneyim ile bir araya getirilen en yeni teknolojiyi kullanmanın keyfini çıkaracaklar. Öğrenciler ellerindeki ekran kalemiyle çok konforlu ve tam kontrollü olarak dijital bir şekilde çizim yapabilir, taslak hazırlayabilir, not alabilir ve fikirlerini yazabilirler. Okullar ayrıca EMR ekran kaleminin pilsiz oluşunu, kazara düşürülmelere karşı daha dirençli olmasını ve böylece toplam sahip olma maliyetini azaltmasını da faydalı bulacaklar.Yeni Chromebook’un en etkileyici özelliklerinden biri de, kullanıcıların her modda sallantısız, optimum bir dokunmatik deneyimin keyfini çıkarmalarını garanti eden 360° çift torklu menteşe tasarımıdır.

Bu modlar:

• ‘V’ Modu – Sınırlı (otobüs yolculuklarında koltuk arkalarındaki katlanır tepsiler veya küçük sınıf sıraları gibi) alanlarda kullanım için ideal olan bu mod video içeriklerini oynatmak için uygundur ve uygulamalar ve web sayfalarında dokunmatik kullanım için güçlü bir destek sağlar.

• Tablet Modu – En mobilite dostu olan bu modda, ince gövde ışık vermesi ve kolayca tutulabilmesi için kendi üzerine katlanır – grup çalışmaları, okul gezileri ve dışarıda yapılan dersler sırasında elden ele dolaştırmak için idealdir. Bu mod aynı zamanda Wacom destekli ekran kalemi ile sanat ve tasarım projeleri için mükemmeldir. Klavyenin üzerinde konumlandırılmış ikinci bir Acer HD geniş görüntülü web kamerası kullanıcının aynı bir tablette olduğu gibi fotoğraf ve video çekmesine olanak tanır.

• Ekran Modu – Ellerin kullanımını gerektiren derslerde eğitici videoların gösterilmesi veya fazla dokunmatik etkileşime ihtiyaç olmayan uygulamalar için idealdir.

• Dizüstü Bilgisayar Modu – Tam boy bir klavye ile yazı yazmak veya uygulamaların kullanımı için klasik dizüstü bilgisayar modudur.