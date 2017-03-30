Acer’dan Predator Z650 Oyun Projektörü

Durdurulamaz oyun projektörü Predator Z650 Türkiye’de!

Dünya’nın en büyük projektör markalarından biri olan Acer’ın heyecanla beklenen Predator Z650 oyun projektörü Türkiye’de! Arkadaşlarınız veya ailenizle büyük ekranda benzersiz bir oyun deneyimi için Predator Z650 gerçekçi görseller, iyileştirilmiş esneklik ve zengin eğlence sunan çeşitli özelliklere sahiptir.

Predator Z650 projektör farklı oyun deneyimleri için tasarlanan üç benzersiz oyun modu ile en sevdiğiniz oyunların heyecanını hissedebilmenizi sağlar. Game Auto yansıtılan içeriği kare kare analiz ederken ve imaj görünürlüğünü dinamik biçimde ayarlarken, Parlak FPS ekranı gündüz sahneleri için ayarlar ve Karanlık FPS gece sahneleri için ekranı ayarlayarak oyunculara en iyi görüntüleme deneyimini sunar.

Predator Z650 ayrıca oyun sırasında en iyi performansınızın ekran görüntüsünü alabilmenize izin verir ve bir oyunu yüklerken açılış ekranı olarak ayarlayabilmenizi sağlayarak oyun başarılarınızı canlandırmanızı sağlar! Acer’ın ses mühendisliği özellikleri DTS ses sistemi ve Bluetooth ses bağlantısı ile geliştirilen etkileyici 20W stereo hoparlörler ile sarmal bir dinleme deneyimi yaratarak yakındaki Bluetooth aygıtlarına kablosuz ses aktarımı imkanı verir. DTS Ses sistemi ve dahili stereo hoparlörler ile kullanıcılar lastik seslerinin, patlamaların ve tüm oyun seslerinin keyfini rahatça çıkarmak için Z650’yi her yere yanlarında taşıyabilirler.

Acer’ın, Türkiye ve Doğu Avrupa Bölgesi Çevre birimleri Bölge Müdürü Ülkücan Koca: “Oyunculara, oyun deneyimlerini zenginleştiren en gelişmiş Predator ürünlerimizi sunmaktan heyecan duyuyoruz. Hangi oyunu oynarsanız oynayın, her oyun Predator Z650 oyun projektörü kullanılarak detayları kaybolmadan net bir şekilde görüntülenebilir ve oyunun içindeymişsiniz hissi ile oyunu yasayabilirsiniz.” dedi.

@HandeArpaligil