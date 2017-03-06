Acer IEM 11. Sezon Büyük Finalinde

Acer, Intel Extreme Masters 11. Sezon Büyük Finalinde Predator Prime Talk’a Ev Sahipliği Yapıyor

Acer, e-spor turnuvası Intel® Extreme Masters (IEM) 11. Sezonu’nun resmi ortağı olarak, sezonun büyük finalinde Predator Prime Talk’a ev sahipliği yapacak.

Üst düzey takımların ve dünyanın en popüler e-Spor ünvanına sahip oyuncularının yer aldığı IEM Katowice, hiç şüphesiz turnuvayı bugüne kadar tanımlayan efsanevi karşılaşmalar geleneğini ve geçen on yılın yeni gelişen sporunu devam ettirecek.

Polonya, Katowice’deki muhteşem Spodek Arena gerçekleşen oyun etkinliği bu hafta sonu da devam edecek. Tüm oyuncular turnuvanın marka değerleri ile uyumlu olan ve üstün performansıyla tanınan Acer’ın Predator markasının monitörlerini kullanacaklar.

Acer Dijital Ekranlar Başkanı Victor Chien şunları söyledi: “Shanghai – Oakland – Kore – Katowice. Acer Predator XB241H monitörleri Intel Extreme Masters 11. Sezonu boyunca 27,550 km’den fazla yol kat etti ve %100 oyuncu memnuniyetiyle 100,000’den fazla saat kullanıldılar. Bu bizim tasarımsal ve teknolojik mükemmeliyetçiliğimizin ve oyunculara hiçbir şeyden ödün vermeden sınıfının en iyisi deneyimleri sunmaya bağlılığımızın kanıtıdır.”

A6 standında yer alan Acer kabini görsel ve deneyimsel olarak dikkat çekici şekilde kurulmuştur. Oyun dünyasının devleri Beth “LittleFreeman” ve ‘Marinsoon’ ‘un başı çektiği turnuvada, Acer, Acer Facebook kanallarına röportajlar, lider e-spor takımları, oyuncuları, yöneticileri ile karşılaşma analizleri, ESL, Intel, Nvidia, Acer ve oyun yayıncıları ile açık forumların yer alacağı canlı televizyon yayını #predatorprimetalk’a ev sahipliği yapacak.

@HandeArpaligil