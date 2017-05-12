Acer’ın Sanal Gerçeklik Başlıkları Aralık Ayında Çıkıyor

Acer tarafından üretilen Windows Mixed Reality sana gerçeklik başlıkları, Microsoft’un yeni kontrolcüleri ile birlikte satışa çıkacak.

Acer’ın başlıkları önümüzdeki Aralık ayında 399$’dan satılacak. Başlığın yaında Microsoft’un bu hafta düzenlenen Build geliştirici konferansında duyurduğu kontrolcüler de yer alacak. Microsoft’un açıklamasına göre kontrolcüler sadece bu başlık ile gelmeyecek diğer üreticiler de başlıklarını kontrolcüler ile paket halinde satabilecek.

Acer daha önce Windows Holographic olarak duyurulan Microsoft’un Windows Mixed Reality platformunu kullanan başlığının ilk versiyonunu bu sene başında düzenlenen CES fuarında göstermişti. Başlığın geliştirici versiyonu bugün kontrolcüler olmadan 299$’a ön siparişe açıldı. Bu ön siparişler yaz aylarında gönderilmeye başlayacak.

Diğer karma gerçeklik başlıkları gibi bu başlığın içinde de kullanıcıların hareketlerini takip edecek kameralar yer alıyor. Bu kameralar sayesinde başlık dışarıdan herhangi bir sensöre ya da harici kameraya ihtiyaç duymuyor. Başlıkların bir diğer güzel yanı ise ortalama donanıma sahip bir bilgisayar ile kullanılabilir olması.