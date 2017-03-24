AdColony 14 Ülkenin Merkez Ofisini Seçti

AdColony 14 Ülkenin Merkezi Olarak Türkiye’yi Seçti

Dünyanın önde gelen mobil reklam platformu AdColony, Danimarka’dan Güney Afrika’ya, ondört ülkenin merkez ofisi olarak tercihini Türkiye’den yana kullandı. AdColony Türkiye, stratejik kararlardan kreatif yönetime kadar tüm süreçlerde karar verici olacak.

Dünyanın en büyük bağımsız mobil reklam platformu AdColony, 2015 yılının ikinci yarısında Volkan Biçer ve Şekip Can Gökalp tarafından 2009 yılında kurulan Türk markası Mobilike’i satın almıştı. Bu operasyon ile Türkiye pazarına giren AdColony, şirketin başında ki Mobilike’in kurucularından ve genç yaşta iş dünyasındaki başarılarıyla adında söz ettiren Volkan Biçer ile yoluna devam ederken, Şekip Can Gökalp gene EMEA merkez ofis Londra’ya Stratejiden Sorumlu Başkan olarak atandı. Biçer, AdColony’nin Türkiye’deki yatırımının ülkenin mobil reklam pazarındaki yerini ve başarısını gösterdiğini söylüyor. Biçer, “Biz birleşmeye kadar Türkiye’de ilk mobil video reklam yayını, ilk mobil rich media reklam yayını, reklam kampanyalarında ilk cihaz temelli şarj durumu hedefleme, kulaklık takılı olup olmamasına göre reklam gösterimi gibi bir çok ilke imza atmıştık. Bu yaratıcı çalışmalarla yurt içi ve yurt dışında 200’den fazla ödül kazandık. En önemlisi, mobil reklam alanında Türkiye’nin adını global anlamda duyurabildik.” Diyor.

Bu başarılar uluslararası yatırımcıyı ülkemize getirmekle kalmadı. Biçer ve ekibi satın alma sonrası gösterdikleri performansla Türkiye’yi 14 ülkenin merkez ofisi yaptı. Nisan ayı itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Yunanistan, Güney Afrika ve Dubai (Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) ofisleri Türkiye’den yönetilecek. Bu değişiklikle beraber Volkan Biçer, AdColony Gelişmekte olan Pazarlar Başkanı olarak görevine devam edecek. Biçer, “Dünyanın bağımsız en büyük mobil reklam platformu AdColony’nin Türkiye’ye ve ekibimize verdiği bu önem ve sorumluluk bizim için oldukça değerli. Türkiye stratejik ve coğrafi olarak çok önemli bir konumda, biz kendi içinde bulunduğumuz mobil reklam alanında önümüzdeki 3 yılı yatırım ve istihdam anlamında çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Bize bağlı olan bu ülkelerin bütün müşteri yönetimi, operasyonu, kreatif projeleri ve yazılım & geliştirme süreçleri tamamen Türkiye tarafından yapılacak. Stratejik kararlar Türkiye tarafından alınacak. Bu da ülkemize ekonomik anlamda artı değer sağlayacak” diye konuştu.

ABD merkezli Norveç Borsası’na kote AdColony’nin aldığı bu karar yabancı yatırımcının Türkiye pazarı hakkındaki soru işaretlerine bir anlamda yanıt niteliği taşıyor. AdColony EMEA Genel Müdürü Andrew French yeni merkez ofisleri ile ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye bizim için oldukça değerli bir ülke, hem popülasyonu ve genç nüfusu hem de mobil cihaz dağılımı ve kullanımıyla mobil reklam anlamında çok ciddi bir potansiyel taşıyor. Biçer ve ekibinin bugüne kadar mobil reklam sektörüne katkıları oldukça değerli. Bu değerli bilgi ve birikimi gelişmekte olan pazarlarımız için de kullanmak AdColony için ciddi önem taşıyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye bizim için istihdam ve yatırımımızı arttıracağımız ve daha çok sorumluluk vereceğimiz bir ülke olacak.”

Yeni yapılanma ile birlikte AdColony’nin Türkiye’ye yapacağı yatırımlar artacak. Bu arada hali hazırda 80 kişinin çalıştığı Türkiye ofisinde yıl sonuna kadar istihdam iki katına çıkarılacak. Son 2 yılda şirkete yaklaşık 1.5 milyon doların üzerinde yatırım yapıldığını açıklayan Biçer, 2018 yılı sonuna 1.5 milyon dolar daha yatırım yapacaklarını vurguladı. Yatırımlar konusunda bir noktaya dikkat çeken Biçer, AdColony Türkiye’nin kazandığı tüm paranın Türkiye’de kaldığına dikkat çekiyor ve şunları söylüyor: “AdColony dünyanın en büyük bağımsız mobil reklam platformlardan biri. Türkiye’de şirketler dijital reklam için yılda yaklaşık 1.6 milyar TL harcıyor. Bu paranın önemli bir kısmı global reklam platformları sebebiyle yurtdışına gidiyor. AdColony ise, Türkiye’de olduğu gibi, şirket satın alıyor, yatırım yapıyor ve AdColony üzerinde yapılan reklam harcamaları tamamen Türkiye’de kalıyor. Vergileri ödeniyor, yatırım yapılıyor, istihdam yaratılıyor. Kazanç Türkiye’nin oluyor.”

AdColony Türkiye’nin 2016’da yüzde 35 oranında büyüdüğünü anlatan Biçer, bunun sektör standartlarının üzerinde olduğunu ifade etti. 2017’de de aynı hızda büyümeye devam edeceklerini söyleyen Biçer, yine yüzde 30’un üzerinde büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

Peki, Türkiye pazarı dünya devi AdColony için bu kadar cazip iken mobil dünyada neler oluyor. Volkan Biçer mobil dünyadaki rakamları anlatırken büyümenin hızı da ortaya çıkıyor. Dijital reklam yatırımlarının her geçen gün arttığını vurgulayan Biçer, en büyük payın mobil reklama ait olduğunu anlatıyor. Interactive Advertising Bureau (IAB)’nun 2016’da açıkladığı rakamlara göre geçen yıl Türkiye’de mobil yatırımlar için yapılan harcamalar 601 milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılına kadar Türkiye’deki mobil reklam yatırımlarının yaklaşık 1.6 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Dünyada mobil reklam harcamalarına gelince E-marketer’ın yaptığı araştırmaya değinen Biçer, geçen yıl dünyada mobil reklam için 107 milyar dolar yatırım yapıldığını belirtiyor. 2020 yılına kadar bu rakamın 250 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

@HandeArpaligil