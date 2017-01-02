Adil Kullanım Kotası Müjdesi

Adil Kullanım Kotası uygulaması tarih olacak

Kötü haberlerin üst üste geldiği bu günlerde iyi bir haber verme şansını elde ettiğimiz için şanslıyız. Herkesin dert yandığı adil kullanım kotasının bitecek!

Bu konu ile ilgili iyi haberi öğrenme şeklimiz de tam günümüze uyuyor. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, kendi Twitter hesabından bu konuyla ilgili çalışmaları paylaştı ve AKN konusunun yakında tarih olacağını duyurdu. İnternet ile tanışan herkesin bildiği ve başının dertte olduğu Adil Kullanım Kotası yani AKN veya AKK hakkında bazı çalışmalar var ama asıl bu konuyla ilgili net karar verildi ve bu 2018’de AKN tarih olacak. Bu tarihe kadar da yol haritası şimdiden belirlenmiş. Örneğin 1 Mayıs’tan sonra gece 2 ile sabah 8 arasında bu kota sistemi geçerli olmayacak yani bu altı saat içinde yaptığınız internet işlemleri kotanızdan düşmeyecek. Böylece bir çok kişi için bitmeye yaklaşan kota sorunu söz konusu olmayacak ve istedikleri işlemleri günün dörtte bir saatinde yapabilecekler.

Mobil internet kullanıcıları için de yeni düzenleme sonrasında veri indirme hızı 128 Kbit/Saniye olacak. Kotasını bitiren sabit internet kullananlar ise tarifesine göre farklı hız seviyelerine çekilecek. Tarifelere göre kota dolduktan sonra hız dağılımları:

8 – 16Mbps arası AKN’den sonra 5Mbps

16 – 24Mbps arası AKN’den sonra 8Mbps

24 – 50Mbps arası AKN’den sonra 16Mbps

50 – 100Mbps arası AKN’den sonra 24Mbps

100 – 500Mbps arası AKN’den sonra 32Mbps

500 – 1000Mbps arası AKN’den sonra 64Mbps

Bu yeni sistem mobil ağlar için 1 Mart itibariyle sabit genişbant kullanıcıları için de 1 Mayıs itibariyle yürürlükte olacak.

@HandeArpaligil