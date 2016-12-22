Airpods ile ilgili Şaşırtıcı Detaylar

Airpods almayı düşünenler için bu detaylar çok önemli

Apple Eylül ayında tanıtıp herkesi şaşkına çevirdiği kablosuz kulaklığı Airpods en sonunda satışa çıktı ama beraberinde bir çok şaşırtıcı detaylar da ortaya çıktı.

Eylül ayından beri raflara gelmesi beklenen ama üretim aşamasında gecikme dolayısıyla geçtiğimiz günlerde ancak satışa sunulan Airpods kulaklıklar 779TL fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Apple teknik servis hizmetini de verdiği Airpods’un tamir ücretlerini de açıkladı. Değişecek her parçaya 69 dolar, pil değişimine kulaklık başına 49 dolar yani 169TL olarak belirlenmiş. Umarız ki Airpods kulaklık sahipleri ürünlerini teknik servise götürmek zorunda kalmazlar çünkü bu fiyatlar da ortalamanın çok üzerinde. iFixit’in açıklaması ise daha da şaşırtıcı, iddialarına göre Airpods tamir edilemiyor. Bu iddianın kanıtı olarak da kulaklığın içindeki parçalara ulaşmak için dış yüzeyinin tamamen yarılması yani ürünün parçalanması gerekiyor. Airpods’un raflara çıkışındaki gecikme sebebi olarak da ürünün kendisinin değil de şarj kutusunun sebep olduğu iddia ediliyor. Bu iddiaların kanıtı olarak da STM32L072 ARM Cortex-M0+ MCU isimli çipin lehim bağlantılarında bazı problem olduğunu görüntüler gösteriliyor. Bu problemlerin çözümü bulunacaktır ama illa sene bitmeden Airpods’u raflara çıkartma isteği yüzünden bu haliyle satılması endişe edici.

@HandeArpaligil