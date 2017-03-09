Airties Ar-Ge Merkezini Genişletiyor

Airties Ar-Ge merkezini İzmir faaliyetiyle büyütme hedefinde

Kablosuz Ağ Teknolojileri alanında iddialı markalardan biri olan AirTies, Ar-Ge merkezini İzmir’deki yeni yatırımıyla büyütüyor. Geleceğin en iyi mühendisleri Ar-Ge faaliyetlerini bu merkezde yürütecek.

Dünya genelinde 10 milyondan fazla ürüne ve İstanbul’da ödüllü bir Ar-Ge merkezine sahip AirTies, İzmir’de yepyeni bir Ar-Ge merkezi açtı. Bu yeni Ar-Ge merkeziyle Airties’ın hedefi, Türk mühendislerden oluşan güçlü kadrosuyla, yenilikçi ve kablosuz ağ sistemleri sektörüne yön veren teknolojileri geliştirmeye devam ederek, dünyaya ihraç etmek.

Şu an Amerika, İngiltere, Çin ve Hollanda’da ofisleri bulunan AirTies’ın İzmir Ar-Ge merkezi, yeni teknolojiler denemek ve üretmek için tasarlandı.

“Whole Home Wifi” (evin her yerinde kullanılabilen kablosuz erişim) ileri teknolojisi ile kablosuz ağ alanında “Dünya’nın 1 numarası” olan AirTies, geniş bant internet cihazları, yerel ağ ürünleri, internet üzerinden telefon, birden fazla TV, notebook, PC ve oyun konsoluna kablosuz, yüksek çözünürlüklü veri ve medya aktarımı konusunda kendi ürünlerinin donanım ve yazılımlarını tasarlıyor.



AirTies Kablosuz İletişim A.Ş – Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin İsmail Taşkın İzmir açışıyla ilgili olarak: “AirTies fırsatlarla dolu ve dünyaya açılmış en doğru Gerçek Ar-Ge firmasıdır. Ar-Ge odaklı insan kaynağına, yani mühendislerine yatırımlarla büyüme hedefiyle yol alan AirTies Ailesi olarak, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda merkezimizde, yetki ve sorumluluk almak odaklı yönetim anlayışı uygulanırken, çalışanlara da yetkinliklerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Bu strateji ile, AirTies’ı tersine beyin göçünün yoğun yaşandığı şirketlerden biri haline getiriyoruz. Türk milleti olarak son derece yaratıcı ve üretkeniz. En iyi, en mükemmel ve yaratıcı beyinlere sahibiz. Dünyaya Yeni teknolojiler üretirken, mezun olan mühendislere, üniversitede öğrendikleri teknik bilgiyi pratiğe dökme olanağı ve çalışma alanı sunuyoruz. Amacımız, İzmir’de açılan Ar-Ge merkezimiz ile çok daha ileri seviye teknolojiler üretip, en iyi mühendislerimizl e dünyaya seslenebilmek.bi lmek. İzmir Ar-Ge merkezimiz , mühendislerimiz için gelişim ve büyüme merkezi olacak” dedi.

@HandeArpaligil