Akıllı Saat Pazarından Kim Çekiliyor

Akıllı saat pazarından biri daha eksiliyor

Son yıllarda hareketlenen ve piyasaya çıkan ilginç ürünlerle yüzünden rekabete dayanamayan markalardan biri daha akıllı saat pazarından çıkmaya karar verdi.

Motorola’nın CEO’su, akıllı saat dünyasının bekledikleri kadar kârlı olmadığını açıkladı ve bu açıklama sonrasında söylentilerin merkezine oturdu. Akıllı saatlerin hayatımıza girişi çok daha önce olsa bile trend olup çok daha fazla kişi tarafından kullanılması noktasına gelmesi son birkaç senedir oluyor diyebiliriz. Motorola da çok uzun zamandan beri bu pazarda emek veren markalardan biri ama anlaşılan satış adetleri yaptığı yatırımı karşılayacak miktarda olmadığı için artık bu pazarda yer almak istemiyor. Motorola’nın bu pazardan çıkması rakibi Samsung ve Apple’a yarayacaktır.

@HandeArpaligil