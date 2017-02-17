Akıllı Sürüş Teknolojisi İçin Kritik İş Birliği

Bosch Rexroth ve Audi’den akıllı sürüş teknolojisi için iş birliği

Bosch Rexroth ve Audi, akıllı sürüş teknolojisi için yeni kaynak teknoloji çözümü üzerine kapsamlı bir iş birliği yapmaya karar verdi. Audi, bu yıldan itibaren otomobil gövde üretimi için Bosch Rexroth’un birleşik kontrolörlerini kullanacak.

Audi, 2017 yılı itibarıyla Avrupa fabrikalarında Bosch Rexroth’un kaynak kontrolörlerini kullanmaya başlayacak. Yeni birleşik kontrol sistemi, kaynak kontrolü ile kaynak tabancasının doğrudan tahrik sistemini birbirine bağlayacak. Bu gelişmiş çözüm, doğru güç kullanımını artırarak ve çevrim süresini kısaltarak daha yüksek bir süreç performansı sunacak.

Sistem sağlayıcısı olan Bosch Rexroth transformatör tedarik ediyor, eğitimler veriyor ve sahadaki müşteriye hem devreye alma hem de operasyonlar süresince destek sunuyor.

Yeni kaynak teknolojisi modern otomobillerin hafif yapısı sonucu ortaya çıkan gereksinimleri karşılıyor. Alüminyum, yüksek çekme dayanımlı çelik, plastik ve diğer malzemelerin artan kullanımı, otomobil gövdelerinin yapımında kullanılan malzeme sayısının yükseldiği anlamına geliyor. Bu da güvenli bağlantı noktaları oluşturmayı zorlaştırdığından, kaynak noktalarının iyileştirilmesi için daha yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuluyor.

Bosch Rexroth, ürün ve uygulama alanındaki uzun süreli deneyimlerinden yola çıkarak güvenli kaynak denetimi PSI6000 ve akıllı tahrik sistemi IndraDrive Cs’den oluşan yeni bir çözüm sundu. Bu çözümde kaynak tabancasının tahrik kontrolü, robottan çıkıp doğrudan kaynak kontrolüne geçiyor.

Orta frekans dönüştürücü ve entegre bir süreç izleme özelliği olan Rexroth kaynak sistemi PSI6000, test çevrimlerini genişleten, yüksek bir kaynak nokta kalitesi sunuyor. Böylece operasyon maliyeti azalıyor ve üretim sistemi daha esnek hale geliyor.

Bosch Rexroth, kanıtlanmış teknolojisini, kompakt servo tahrik sistemi IndraDrive Cs ile bir araya getiriyor. Böylece kaynak kontrolü, sürücünün de doğrudan kontrolünü sağlıyor. Akım, zaman ve güç unsurlarının en uygun şekilde senkronize edilmesi çevrim süresini kısaltıyor. Aynı işletim ara yüzü, kaynak kontrolü ve servo tabancası kontrolünün programlanmasını ve arızalarının giderilmesini kolaylaştırıyor.

@HandeArpaligil