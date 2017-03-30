Akıllı Telefonda Devrim Yapma Hedefiyle S8 Tanıtıldı

Samsung Galaxy S8 ile akıllı telefonda sınırlar kalkıyor

Samsung, akıllı telefonda devrim niteliğindeki yeni ürünü Galaxy S8’i New York, Londra ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle tanıttı. Galaxy S8, yenilikçi tasarımına ek olarak gelişmiş kamera, artırılmış performans ve daha fazlasını sunuyor.

Samsung, Galaxy S8 ile akıllı telefonların sınırlarını yeniden tanımlıyor. Merakla beklenen ve tüm dünyayla birlikte aynı anda Türkiye’de tanıtılan Samsung Galaxy S8, donanımı ve sunduğu yeni özelliklerle teknoloji severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

5.8 inç ekrana sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç ekranla sunulan Galaxy S8+ modellerinin sahip olduğu Sonsuz Ekran (Infinity Display) tasarımı akıllı telefon anlayışına yeni bir boyut katıyor. Ayrıca Galaxy S8’in çerçevesiz tasarımı, tuş ya da keskin açı barındırmadığından akıcı bir yüzey sunuyor. Samsung’un yeni amiral gemisi, kompakt tasarımıyla tek elle çoklu işlevlerde rahat bir kullanım sağlarken arka ve ön yüzde kullanılan Corning® Gorilla® Glass 5 ile sağlamlık ve yüksek yüzey kalitesi sunuyor.

Samsung Galaxy S8’in akıllı telefonda yepyeni bir çağa ve yeni servislere öncülük ettiğini belirten Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, şöyle dedi: “Galaxy S8, Samsung’un akıllı telefon mirasında yeni bir kilometre taşı olacak. Teknoloji meraklılarına ve kullanıcılara yepyeni ve çok daha etkin bir kişiselleştirilmiş deneyim sunacağız. Samsung Galaxy S8 kullanıcıların hayal ettiklerinin ötesine geçen bir şekilde günlük yaşamlarına değer katacak.”

Samsung’un merakla beklenen yeni cihazı Galaxy S8 önemli yenilikler ile geliyor:



Üstün Kamera: Galaxy S8, gelişmiş 8MP F1.7 akıllı otomatik olarak netlik ayarı yapan ön kamera ve düşük ışıkta, yakınlaştırmada ve bulanıklık önlemede en iyi sonuçları veren gelişmiş görüntü işleme özelliğine sahip 12MP F1.7 Dual Pixel ana kamera ile donatıldı.

Galaxy S8, gelişmiş 8MP F1.7 akıllı otomatik olarak netlik ayarı yapan ön kamera ve düşük ışıkta, yakınlaştırmada ve bulanıklık önlemede en iyi sonuçları veren gelişmiş görüntü işleme özelliğine sahip 12MP F1.7 Dual Pixel ana kamera ile donatıldı. Güçlü Performans: Yükseltilmiş hız ve verimlilik sunan, sektörün ilk 10nm işlemcisine sahip olan Galaxy S8’in işlemcisi, kullanıcıların boyuttan bağımsız olarak hızlı bir şekilde dosya indirebilmesi için 450 Mbps gigabit hızında kadar LTE ve gigabit hızında hazır Wi-Fi bağlantı özelliğini destekliyor.

Yükseltilmiş hız ve verimlilik sunan, sektörün ilk 10nm işlemcisine sahip olan Galaxy S8’in işlemcisi, kullanıcıların boyuttan bağımsız olarak hızlı bir şekilde dosya indirebilmesi için 450 Mbps gigabit hızında kadar LTE ve gigabit hızında hazır Wi-Fi bağlantı özelliğini destekliyor. Dopdolu Eğlence: UHD Alliance tarafından MOBILE HDR PREMIUM olarak sertifikalandırılan, dünyanın ilk mobil cihazı Galaxy S8, yüksek görüntü kalitesiyle en sevilen şovları, orijinal renkleri ve kontrastları ile izleme imkanı sağlıyor. Ek olarak üstün grafik teknolojisi sayesinde, Vulkan API tarafından desteklenen seçkin içerikler ve en iyi oyunlara sahip Game Pack ile üst düzey oyun deneyimi sunuyor.

UHD Alliance tarafından MOBILE HDR PREMIUM olarak sertifikalandırılan, dünyanın ilk mobil cihazı Galaxy S8, yüksek görüntü kalitesiyle en sevilen şovları, orijinal renkleri ve kontrastları ile izleme imkanı sağlıyor. Ek olarak üstün grafik teknolojisi sayesinde, Vulkan API tarafından desteklenen seçkin içerikler ve en iyi oyunlara sahip Game Pack ile üst düzey oyun deneyimi sunuyor. Mobil Güvenlikte Küresel Standart: Ödüllü bir güvenlik platformu olan Samsung Knox ile geliştirilen Galaxy S8, parmak izi okuyucu, iris tarayıcı ve yüz tanıma da dahil olmak üzere gelişmiş biyometrik teknolojiler sunuyor. Böylece kullanıcılar, kendilerine en uygun, güvenli biyometrik kimlik doğrulama yöntemini seçebiliyor.

Galaxy S8, ayrıca IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık, 256 GB’a kadar MicroSD desteği, sürekli açık ekran, hızlı kablolu ve kablosuz şarj gibi özellikleri bulunduruyor.

Galaxy S8 ile birlikte, AKG by Harman tarafından geliştirilen ve rakipsiz ses kalitesi, daha iyi gürültü engelleme özelliği için hibrid bir kanala sahip olan yeni yüksek performanslı kulaklıklar, kutu içinde bir aksesuar olarak veriliyor. Kulaklıklar aynı zamanda birbirine dolanmayan metal kumaş malzeme ile üretiliyor.

Galaxy S8’in 21 Nisan’dan itibaren Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı gibi zengin bir renk paletiyle Türkiye’de satışa sunulması hedefleniyor. Galaxy S8 4.399 TL ve Galaxy S8+ 4.999 TL tavsiye edilen tüketici fiyatıyla satışa sunulacak.

@HandeArpaligil