Akıllı Telefondan Araç Lambalarınızı Kontrol Edin

OSRAM’dan Akıllı Telefondan Yönlendirilen Aydınlatma Çözümleri

OSRAM yenilikçi otomobil aydınlatmaları portföyüne LEDambient Connect ailesini ekledi. Otomobil iç ve dış aydınlatmasının üç yeni üyesi LEDambient Connect akıllı telefondan uygulamasıyla kolayca yapılandırılabiliyor.

Yenilikçi aydınlatma çözümlerine bir yenisini daha ekleyen OSRAM, yolu farlarla aydınlatmanın yanı sıra, kişiselleştirme ve tasarıma da büyük önem veriyor. Yeni LEDambient Connect ailesi ile OSRAM, otomobillerde özgün aydınlatma stilleri sunarak kişisel ihtiyaçlara cevap veriyor. Sayısız ışık renkleri, modları ve aynı serideki diğer ürünler Bluetooth kullanan her akıllı telefondan doğrudan seçilebiliyor. Dahası, LEDambient Connect ailesinin ışıklarının müziğinize uygun tempo ile titreşerek, otomobiliniz için kolaylıkla ayırt edilir görünümlü bir özelliği de var.

Otomobil sahipleri kullanıcı dostu LEDambient Connect uygulamasını indirdikten sonra ışık renkleri, sıralaması ve parlaklığı gibi özellikleri cep telefonları üzerinden kolayca yapılandırabiliyorlar. Uygulama, ayrıca bir çalma listesini on adede kadar farklı LEDambient Connect ürünü üzerinde senkronize etmek için de kullanılabiliyor. Işıklar müziğin temposuna göre titreşim yapıyor. Böylece aydınlatma modu çalma listesi veya tek tek parçalarla mükemmel uyum sağlıyor. O anda çalmakta olan müziğe bağlı olarak, ışıklar sakince veya hızla titreşiyor. Uygulama iOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu ve Apple ile Google Play Store’daki AppStore’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı kullanmak için akıllı telefonun Android 4.3 veya iOS 7.0 sürümüne sahip olması gerekiyor.

Otomobillerin içini canlandıran LEDambient Tuning Lights Connect’in flaş, hızlı flaş, karartma, yumuşak ve yoğun olmak üzere beş farklı modu bulunur. Çok geniş bir renk yelpazesine ve farklı parlaklık seviyelerine sahip kısılabilir RGB LED’ler bir otomobilin içini doğru ışıkla doldurur ve ister bir sonraki partiye ister önemli bir toplantıya gidiyor olun doğru atmosferi yaratır. Kısılabilir LED şeritler 5.000 saate kadar ömre ve 30 santimetre uzunluğa sahip. LED şeritleri önceden belirlenmiş yerlere uygun olarak istenilen uzunlukta kesilebilir. Montaj sırasında iz kalmasını önlemek için, LEDambient Tuning Lights Connect yapışkan şeritlerle sunulur, böylece otomobilin içinde istenilen yere, örneğin orta konsola, ayak boşluklarına veya tavan döşemesine takılabilir.. LED’ler enerjisini pakete dahil olan 12 V adaptör aracılığı ile çakmak soketinden alır. OSRAM, uygulama kontrollü LEDambient Tuning Lights Connect için iki yıl garanti veriyor.

LEDambient Pulse Connect* otomobilin içine veya dışına takılabilir. Bütün LEDambient Connect serisinde olduğu gibi, buradaki RGB LED’ler de müziğin ritmine göre titreşir. Bu kullanıcı dostu, son moda Krom görünümlü LED ürünün montajı kolaydır ve enerjisini doğrudan aküden alır. Gerekli kontrol modülü motor bölmesine takılır ve vidalarla ya da kablo kelepçeleri ile sabitlenir. Kendinden yapışkanlı LED’leri otomobilin içinde ışığın vurgulanmasını istediğiniz yere koymakta özgürsünüz. Otomobilin dışında ise, farların yüzeyine takılırlar. LEDambient Pulse Connect* far ünitesine, ışık dağılımını etkilemeksizin, neredeyse görünmez şekilde uyum sağlar.

LEDambient Hybrid Connect* geliştiricileri ile OSRAM özel bir far ampulü yaratmayı başardı. Bu renk değiştiren bir LED ile 4.200 kelvine ve yüzde 20’ye kadar daha fazla parlaklık sağlayan güçlü bir halojen ampulün birleşiminden oluşuyor. Çok işlevli LEDambient Hybrid Connect* farlara içeriden renk katıyor. Far ampulü mevcut duya kolayca vidalanır ve ürünle birlikte verilen kontrol modülü motor bölmesine takılır. Her üç tip te değişik renklerde ve beş farklı modda (flaş, hızlı flaş, karartma, yumuşak ve yoğun) ışık sağlar. LEDambient Hybrid Connect* de OSRAM uygulaması aracılığı ile yapılandırılabilir.

