Akıllı Telefonla Profesyonel Fotolar

Vestel’den ücretsiz profesyonel fotoğraf eğitimi

Vestel’in bir ilke imza atıp Beşiktaş’ta teknoloji ile kahveyi birleştirdiği Vesto Kafe’yi sizlerle paylaşmıştık. Vesto Kafe’de de özellikle ücretsiz eğitimler son hız devam etmekte ve bu sefer de sıra akıllı telefon kullanarak profesyonel fotoğraflar çekmek. 29 Ocak Pazar günü Vestel’in Vesto Kafe’de olacak ücretsiz eğitiminde profesyonel fotoğrafçılar katılımcılara mobil fotoğrafçılığın detaylarıyla anlatacak. Akıllı telefonlarla yaptığımız en önemli şeylerden biri fotoğraf çekmek olunca bu konunun inceliklerini uzmanlardan öğrenmek bulunmaz bir fırsat. Bence vakit kaybetmeden kaydınız yaptırın ve siz de pazar günü bu eğitime katılın.

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, ücretsiz teknoloji eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. İlki Zorlu Center’da düzenlenen ve yoğun ilgi gören Venus eğitimlerinin ikincisi 29 Ocak Pazar günü Vestel’in Beşiktaş’taki yeni mağazası Kafe Vesto’da gerçekleşecek. Photographer Dergisi’nin profesyonel fotoğrafçılarının vereceği eğitimde katılımcılar mobil fotoğrafçılığın tüm sırlarını öğrenecek.

Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus ailesinin son üyesi V3 5580 ile verilecek eğitimde iyi bir fotoğrafın cep telefonu ile nasıl çekileceğine dair detayların yanı sıra fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafların paylaşılırken düzenlenmesi gibi detaylar aktarılacak. 29 Ocak 2017 Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek “Vestel Venus’le Mobil Fotoğrafçılık Öğreniyoruz” eğitimlerinde katılımcıları sürpriz hediyeler bekliyor. Sınırlı sayıda katılımcının kabul edeceği eğitimlere katılmak isteyenlerin https://www.facebook.com/vestel adresinden kayıt yaptırmanız gerekiyor.

@HandeArpaligil