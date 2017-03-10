Aksiyon Kamera ve Drone’lara Kingston Müjdesi

Kingston’dan Aksiyon Kamera ve Drone’lar için Yeni microSD Kart

Kingston şimdi de aksiyon kamera ve Drone’lar için özel olarak ürettiği yeni 3 farklı depolama seçeneğine sahip microSD kartı piyasaya sundu. 4K görüntü kaydeden ciha zlar için optimum performans sunan Kingston Gold serisi microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) 16GB, 32GB ve 64GB modelleri, KDV dahil 49,90 TL, 96,90 TL ve 199,90 TL tavsiye edilen tüketici fiyatlarıyla satışa sunuldu. Saniyede 30 kareye kadar 4K kalitesinde çekim yapın ve GoPro® , drone veya Ultra HD kameranızla yapacağınız çekimleri maksimuma çıkartın.

Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iştiraki ve dünyanın bellek ürünleri alanındaki bağımsız lideri Kingston Digital Inc., microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) kartının yeni Gold serisi sürümünü duyurdu. Yeni ürün, performansı ve boyutuyla GoPro® gibi aksiyon kameraları veya drone’lar gibi 4K görüntü kaydeden cihazlar için ideal bir çözüm sunuyor.

microSD UHS-I U3, saniyede 30 kare 4K video ve saniyede 120 kare 1080P HD kalitesinde görüntü çekerken olağanüstü performans gösteriyor. Su geçirmeyen, şok ve titreşimlere karşı dayanıklı olan kart, 16GB, 32GB ve 64GB kapasite seçenekleriyle her çeşit deneyimi kaydetmek için yeterli yer sunuyor.

16 GB seçeneği için 49,90 TL, 32 GB seçeneği için 96,90 TL ve 64 GB seçeneği için 199,90 TL tavsiye edilen KDV dahil tüketici fiyatlarıyla satışa sunulan microSD UHS-I U3, ömür boyu garanti ve efsanevi Kingston güvenilirliğiyle geliyor.

@HandeArpaligil