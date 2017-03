Alcatel’in 4.5G Bağlantılı PLUS12 Tableti

Alcatel 4.5G bağlantılı tableti ile çok iddialı

TCL Communication, profesyonel kullanıcılardan gelen yoğun talebe yanıt olarak yeni 4.5G bağlantılı tableti PLUS 12’yi piyasaya sundu.

Windows 10 ile çalışan PLUS 12, anı yaşarken işlerini de halletmek isteyen yoğun kullanıcılar için harika bir mobil ofis niteliğinde. PLUS12, 12-inç full HD ekranı, zarif ve modern estetiği ve nerede olursanız olun ihtiyacınız olan maksimum üretkenliğiyle profesyonel ihtiyaçlara yanıt verecek.

TCL Communication Başkan Yardımcısı Vittorio Di Mauro, “Biz, bağlantılı tabletler için öncü bir üretici olarak, üretici cihazların hücresel ağlara bundan sonra daha fazla bağlı kalacağından eminiz. Alcatel‘in 4.5G LTE ve Windows 10’lu 2-in-1 bağlantılı yüksek performanslı PLUS serisi ile, gittiğiniz her yerde bağlantıda kalacak ve üretken olacaksınız. PLUS 12 tablet PLUS ailesinin en son üyesi olarak, hafifliğinin ve harika görüntüsünün yanı sıra, geniş ekranıyla kullanıcıya muhteşem bir deneyim sunuyor” diyor ve ekliyor: “Alcatel, PLUS 12 ile yolda bile sahip olacağınız mükemmel bir ofis üretti”.

Süper hızlı 4.5G/Wi-Fi bağlantısı ile PLUS 12 kullanıcılarına tam bir ofis deneyimi sunuyor. PLUS 12 ile iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilir, birlikte çalışabilir, belge ve sunumlar yaratabilir, e-book’unuzu okuyabilir, internette gezinebilir veya nerede olursanız olun, 12 inç full HD ekranıyla harika kalitedeki sunum videonuzu paylaşabilirsiniz. PLUS 12, yüksek kalite video-konferansı için 5MP ön kamera, yüksek sesli çift hoparlör ve dijital bir mikrofon ile donatılmış bulunuyor. Daha fazlası, PLUS 12, yenilikçi, ayrılabilir 4.5G LTE klavyesi ile 15 cihaza kadar Wi-Fi bağlantı noktası görevi görüyor.



