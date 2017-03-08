Alcatel’in Geniş 10″ Tableti Raflarda

Genç neslin gözdesi Alcatel, PIXI 3 10” tableti satışa sundu!

Alcatel PIXI3 tablet, geniş 10” ekranı, Bluetooth klavyesi, WiFi özelliği ve üstün tasarım kalitesiyle Türkiye’de satışa sunuldu.



Yenilikçi ve zengin özellikli akıllı telefonlarıyla Türkiye’ye dönen Alcatel markası, üstün tasarım kalitesini 10” geniş ekranla buluşturan yeni PIXI3 tabletini satışa sundu. Turkcell operatörü, Android Lollipop güncellemesi ile PIXI3 10”, kullanıcılarına 1.3 GHZ hızı, WiFi bağlantısı ile geniş ekranda yüksek performanslı ve rahat bir tablet deneyimi sağlıyor.

Alcatel PIXI 3 10” tablet Bluetooth klavyesiyle gelişmiş bir tablet deneyimi sunuyor. Kullanıcılar 10” geniş ekran deneyimi ve Bluetooth klavyesiyle ile birlikte dokümanlarını ve sunumlarını tabletlerinden rahatlıkla hazırlayıp, düzenleyebilir ve dört çekirdekli 1.3 GHZ ile yüksek performans ayrıcalığını yaşayabilir.

Ayrıca gelişmiş kısa yol tuşları, tabletin tüm özelliklerini klavyeden yönetebilme imkanı sunuyor.



PIXI3 10”, 495 gram ağırlığıyla kompakt ve rahat taşınabilir olmasının yanı sıra, Wi-Fi bağlanabilirlik özelliğiyle hem iş hem de eğlence için birebir. PIXI3 ile postalarınızı denetleyebilir, internette gezinebilir, sevdiklerinizle film izleyebilirsiniz. Ayrıca ön ve arka kamera özelliğiyle de en keyifli anlarınızı yakalayıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Turkcell operatörü ve Android’in 5.0 Lollipop sürümü ile çalışan PIXI3, tüm aileyle güvenli bir şekilde paylaşmak üzere birden fazla kullanıcı için birden fazla hesap eklemeye izin veriyor. Kullanıcılar tableti aynı zamanda anahtar şeklinde USB bellekler, harici sabit diskler, dijital kameralar, yazıcılar gibi çevresel aygıtlara bağlayabiliyor.

@HandeArpaligil