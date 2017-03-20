Altın Boğa Kısa Film Yarışması Monster Notebook’a Emanet

14. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması’nın Ana Sponsoru Monster Notebook Oldu

İstanbul Lisesi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması için başvurular kabul edilmeye başlandı. Yarışmanın bu yılkı ana sponsoruysa yerli oyun bilgisayarı üreticisi Monster Notebook oldu.

Altın Boğa Film Festivali çerçevesinde lise öğrencilerinin çektikleri kısa filmlerle katılabilecekleri Altın Boğa Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. Genç sinemacıların keşfedilmesini sağlamak ve sinema alanında kendilerini ispatlamalarına yardımcı olmayı hedefleyen yarışmaya lise ve dengi okullarda okuyan tüm öğrenciler başvurabiliyor.

“Sinemanın Geleceği Aranıyor” sloganıyla genç sinemacıları ustalarla bir araya getiren yarışmanın jüri koltuğunda geçtiğimiz yıllarda Nuri Bilge Ceylan, Atilla Dorsay, Ahmet Mümtaz Taylan, Hasibe Eren, Zeki Demirkubuz ve Mert Fırat gibi Türk sinemasının önde gelen yönetmen, oyuncu ve sinema yazarları vardı. Sinema alanında uzman jürilerin değerlendirmesi sonucu en beğenilen kısa filmin yönetmeni “Altın Boğa Özel Ödülü” kapsamında Monster Tulpar T5 V10.1 15.6” oyun bilgisayarının yanında 3000 TL para ödülünün de sahibi olacak. Yarışmanın ikincisi Abra A5 V9.1.2 15.6” oyun bilgisayarı ve 2000 TL para ödülü, üçüncüsü ise Abra A7 V5.4.5 17.3” oyun bilgisayarı yanında 1000 TL kazanacak.

Monster’ın piyasadaki en yeni donanımları kullanarak oluşturduğu yüksek performanslı bilgisayarlar, oyun tutkunları kadar, çalışmalarında yüksek performanslı bilgisayarlara ihtiyaç duyan mimarlar, grafik tasarımcılar ve video editörleri gibi farklı meslek gruplarından insanların da beğenerek kullandığı ürünler olmayı başarmıştır. Monster’ın birbirinden güçlü bilgisayarları genç yönetmenlerin filmlerini kurgulamalarını kolaylaştıracak.

Türkiye’nin her yerinden lise öğrencilerinin kısa filmleriyle katılabilecekleri 14. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması için son başvuru tarihi 1 Mayıs 2017. Yarışma şartlarını öğrenmek ve yarışmaya başvurmak için www.ielsinema.com adresini ziyaret edin.

@HandeArpaligil