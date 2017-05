Amazon’un Dokunmatik Ekranlı Echo Modeli İnternete Sızdı

Yeni Amazon Echo’nun görüntülerini Evan Blass, Twitter hesabından paylaştı. Cihaz hem siyah hem de beyaz renkte olacak gibi gözüküyor. Kullanıcılar kendilerine göre özelleştirilebilir.

Paylaşılan görsellere göre dokunmatik ekran Alexa’nın yeteneklerini artıracak. Artık kullanıcılar takvimde yer ala bilgileri sorabilecek ve bunun ekranda yer almasını isteyebilecek. Hava durumu ve saat bilgileri sürekli olarak Alexa’nın ekranında yer alacak ve bazı bildirimler ekranın sağ alt köşesinde bulunacak.

@AFTVnews Here, let me help you with that. pic.twitter.com/9YokBj4pXQ

— Evan Blass (@evleaks) May 5, 2017