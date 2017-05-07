Amazon’un Dokunmatik Ekranlı Echo Modeli İnternete Sızdı

Bu hafta başında Amazon’un dokunmatik ekranı Echo modeli çıkaracağı haberleri yayılmaya başlamıştı ve bunu destekleyen ilk görsel geldi.

Yeni Amazon Echo’nun görüntülerini Evan Blass, Twitter hesabından paylaştı. Cihaz hem siyah hem de beyaz renkte olacak gibi gözüküyor. Kullanıcılar kendilerine göre özelleştirilebilir.

Paylaşılan görsellere göre dokunmatik ekran Alexa’nın yeteneklerini artıracak. Artık kullanıcılar takvimde yer ala bilgileri sorabilecek ve bunun ekranda yer almasını isteyebilecek. Hava durumu ve saat bilgileri sürekli olarak Alexa’nın ekranında yer alacak ve bazı bildirimler ekranın sağ alt köşesinde bulunacak.

Cihazın üzerinde bir de kamera yer alıyor. Kullanıcılar büyük bir ihtimalle Echo ile görüntülü konuşma yapabilecek ve fotoğraf çekebilecek. CNET’in haberine göre dokunmatik ekranlı Echo bu ay içerisinde satışa çıkabilir.