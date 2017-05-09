Dokunmatik Ekranlı Amazon Echo Show’un Detayları Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta Amazon’un yeni dokunmatik ekranlı Echo hoparlörünün fotoğrafları her yerde paylaşılmıştı ancak cihaza dair pek bir detay yoktu.

Bugün cihazın adının Amazon Echo Show olduğu ortaya çıktı ve büyük bir ihtimalle bugün 229.99$’dan ön siparişe açılacak. Cihaz 28 Haziran tarihinde Amerikalı alıcılara gönderilecek. Echo Show, İngiltere’de 219.99£ ve Avrupa’da 239.99€’dan satışa çıkacak. Teslimat tarihleri ise kesin değil. Şimdilik internette yer alan bütün bilgiler bu kadar ve Amazon tarafından henüz gelmiş açıklama yok.