AMD Yüksek Performanslı Sunucu İşlemcileriyle İddialı

AMD “Naples” yüksek performanslı sunucu işlemcileri hazır!

AMD gelecek, yüksek performanslı sunucu işlemcisi “Naples” ile iddiasını ortaya koyup veri merkezi ve sunucu pazarını sarsmaya hazırlanıyor. Geleneksel yerinde sunucu yapılandırmaları ve bulut veri merkezlerinde ölçeklendirme ve mevcut düzeni bozmak için geliştirilen “Naples” yılın en çok ses getiren teknolojilerinden olan “Zen” x86 işlem motorunu 32 çekirdeğe kadar yapılandırmalara uyguluyor.

Tek bir yongada sunulan üstün bellek bant genişliği ve yüksek hızlı giriş çıkış kanalları “Naples”i sunucu pazarında sunulan diğer tüm ürünlerden farklı kılıyor. İlk “Naples” işlemcilerinin bu yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Konu ile ilgili yorumlarda bulunan AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal, Tümleşik ve Yarı Özel İş Birimi Genel Müdürü Forrest Norrod, “Bugün, AMD’nin veri merkezi teknolojilerinde yenilikçi bir şirket olarak konumunu yeniden belirlemesinin ve müşterilerine tekrardan yüksek performanslı sunucu işlemcileri sunma yol haritasının ilk kilometre taşını belirliyor. “Naples” modern bir veri merkezinin muazzam işlem gereksinimlerini destekleyecek yepyeni bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu ezber bozan yonga üstü sistem, sanallaştırılmış ortamlar, muazzam veri kümeleri ve yeni iş yükleri için gerek duyulan benzersiz yüksek performans özelliklerini sunuyor.”

Yeni AMD sunucu işlemcisi pazarda sunulan halihazırdaki en rekabetçi ürünü önemli parametrelerde geçiyor: %45 daha fazla çekirdek, %60 daha fazla giriş/çıkış kapasitesi (I/O) ve %122 daha fazla bellek bant genişliği.

@HandeArpaligil