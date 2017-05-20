AMD’nin Yeni Nesil GPU Modelleri Neredeyse Hazır

AMD bu sene duyurduğu yeni Ryzen işlemcileri ile uzun bir aradan sonra adından övgüyle söz ettirmeyi başardı ve şimdi sıra GPUlarda.

AMD yaklaşık olarak yeni Vega mimarisini duyuralı bir yıl oldu ve sonuçlarını yakında göreceğiz. Şirket bu hafta Radeon Vega Frontier Edition modelini duyurdu. Üst sınıf olan bu kart özellikle iş istasyonları ve profesyoneller için geliştirildi. Yani oyuncular için değil. Şirket oyuncuların Radeon RX Vega modelini biraz daha beklemeleri gerektiğini. Bu kartların daha ucuz ve oyunlar için optimize olacağını açıkladı.

Radeon Vega Frontier Edition’ın üzerinde 64 işem ünitesi var ve kabaca 25 teraflops işlem gücüne sahip. Kartta 16GB HMB2 bellek bulunacak. Kartın şu anda satışta bulunan diğer Radeon profesyonel kartlarına göre büyük üstünlüğü mevcut. Üstelik 14 nm üretim teknolojisi ile üretilmesine rağmen. Anandtech kartın saat hızını 1.59 GHz olarak ölçtü. Bu da Vega Frontier’ı dünyanın en hızlı grafik kartı yapıyor.

Vega Frontier Edition makine öğreniminde Nvidia’nın Tesla P100 modelinden %30 daha hızlı. Ayrıca şu an dünyanın en hızlı kartı olan Nvidia Titan Xp’ye de popüler CAD uygulamalarında benzer bir üstünlük sağlıyor.