Android O’nun Beta Sürümü Kullanıma Açıldı

Google, Android O’yu duyuralı neredeyse iki ay oldu ve bugün versiyonun beta sürümü bütün kullanıcıların kullanımına sunuldu.

Google, Android’in bu versiyonu ile beraber kullanıcılara batarya ömrü, güvenlik, açılış süresi ve stabilite gibi bir çok önemli konuda iyileştirmeler sunmayı hedefliyor. Bu sayede işletim sistemi daha fazla kişiye hitap edecek.

Play Protect sayesinde artık uygulamalar otomatik olarak kontrol edilecek ve yer alan açıklar için kullanıcılara bildirim gönderilecek. İşletim sisteminin çekirdeğinde yapılan iyileştirmeler sayesinde artık telefonlar iki kat daha hızlı açılacak ve uygulamaların açılışı da hızlanacak.

Android O ile beraber artık gelen bildirimler iOS’ta olduğu gibi gözükecek. Herhangi bir uygulama için bildirim geldiğinde uygulama simgesinin sağ üst köşesinde bu bildirim yer alacak. O sürümü ile beraber artık otomatik doldurma daha fazla kullanılacak. İşletim sistemi rehberde kayıtlı olan kişileri ya numaraları bir form doldururken önerebilecek.