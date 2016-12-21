Angry Birds Yeni Oyunundan Çok Umutlu

Angry Birds yeni oyununu duyurdu

Angry Birds denildiğinde sizin de yüzünüzde bir gülümseme beliriyor mu? Bir dönemin bağımlılık yaratan çılgınlığı Angry Birds yeni oyunu ile karşımızda!

Rovio’nun ürünü olan Angry Birds şimdi de Angry Birds Blast ile mobil oyun pazarına giriş yapıyor. Son dönemlerde mobil oyun pazarındaki rekabetin gittikçe çetinleşmesi tüm firmaları dinamik tutuyor. Rovio da yeni oyununda eskiden alışık olduğumuz Angry Birds tarzından uzaklaşıp daha farklı türde bir oyun yaratmış. Blast de hem Android hem de iOS kullanıcıları için mevcut olacak. Rakibi Candy Crush’ı örnek alan Rovio hedeflerde eski tanıdık karakterleri kullanmış. Bu oyunda da kuşları özgür bırakmak için mücadele vereceksiniz.

Rakiplerinden farklılaştığı konulardan biri de her hafta Angry Birds Blast’e her hafta yeni bölümler eklenecek olması. Böylece oyun hiç bir zaman bitmeyecek. Bu oyun yarın itibariyle hem AppStore hem de Google Play Store mağazalarında yayınlanacak. Rovio açılışa özel olarak da ön kayıt yapanlara 9,99 dolar bedelli oyunda kullanabilecekleri altını ücretsiz verecek. Eğer siz de bu oyunu oynamayı düşünüyorsanız kayıt yaptırıp altını kazanabilirsiniz.

Kayıt için: https://www.angrybirds.com/angrybirds-blast-pre-reg/

@HandeArpaligil