Ankara Sevgililer Gününde Şaşırttı

Ankara Sevgililer Gününde dünya ikincisi oldu!

Sevgilisi olanlar için kutlamalarla geçen Sevgililer Günü bekarlar için de yeni kişilerle tanışma fırsatı anlamına geldi. Tüm şehirler ve ülkeler arasında Ankara Sevgililer Gününde Happn tanışma uygulamasını kullanan en çok şehirlerden biri olarak kayıtlara geçmeyi başardıTürkiye’de 1.6 milyon kişi tarafından kullanılan tanışma uygulaması Happn, bu yıl Sevgililer Günü’nde en çok tanışmanın gerçekleştiği 10 şehri belirledi.

Buenos Aires başı çekerken, Ankara dünya genelinde ikinci oldu. İstanbul ise beşinci sıradan listeye girdi.

Yolunuzun kesiştiği kişilerle tanışmanızı sağlayan mobil tanışma uygulaması Happn, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde en çok “crush”* olunan şehirleri belirledi.

İlk 10’da Türkiye’den iki şehir var: Ankara ve İstanbul! Listeye, Türkiye gibi iki şehrin birden adını yazdıran bir başka ülke de Avustralya.

En çok “crush”ı, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yaşayanlar toplarken, Ankaralılar ikincilik elde etti. Üçüncü ve dördüncü sırada da yine iki başkent bulunuyor: Madrid ve Roma.

İstanbul en çok “crush”a ev sahipliği yapan şehirler listesinin beşinci sırasında kendine yer bulurken, Paris altıncı sıraya yerleşti. Danimarka’nın başkenti Kopenhag yedinci, Londra ise sekizinci oldu.

Kapanışı yapan ülke Avustralya. Sydney dokuzuncu, Brisbane 10’uncu sıraya oturdu.

Mobil tanışma uygulaması Happn, dünya genelinde 40 şehirde kullanılıyor. Happn’ın dünya çapında 27 milyon, Türkiye’de ise 1,6 milyon kullanıcısı var.

@HandeArpaligil