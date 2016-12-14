Apple Airpods Gerçekten Geldi Mi?

Apple Airpods ülkemize en sonunda geldi

Eylül ayında yapılan lansmanda herkesi şaşırtan Airpods kablosuz kulaklığı sorunlar nedeniyle bir türlü satışa çıkamamıştı ama bu ürün ülkemize geldi.

Apple’ın bugün resmi olarak yaptığı duyurusunda müjdelediği Airpods artık satışa çıkıyor. Bu ürünü merakla bekleyenler Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinden sipariş edebilir ve gelecek hafta da ürünlerine kavuşabilirler. Ayrıca anlaşmalı operatörlerin de bu ürünü satışa sunacağını söyleyebiliriz. 779TL’lik fiyatıyla bir çok kişiye dudak uçuklatan Airpods teknik aksaklıklar nedeniyle bu gecikmeyi yaşadı ve bu nedenle de sınırlı sayılarda dağıtımları ülkelere yaptı. Sene sonuna yetişebilen bu kablosuz kulaklık ile ilgili detayları aşağıdaki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.

@HandeArpaligil