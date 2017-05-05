Apple, Amerika’ya 1 Milyon Dolar Değerinde Yatırım Yapacak

Apple CEO’su Tim Cook bugün yaptığı açıklama ile beraber şirketinin Amerika’ya 1 milyar$ değerinde yatırım yapacağını açıkladı.

Apple’ın bu yatırımı Trump ile arasının açılmaması için olabilir. Çünkü Donald Trump seçim döneminde özellikle iPhone üreticisine oldukça ağır yüklenmişti. Cook yaptığı açıklamada Amerika’nın vergi politikasını eleştirirken yaptıklarının bir göle taş atmak olduğunu ve bunun dalga dalga büyüyeceğini düşündüklerini açıkladı.

Şirket bu yatırımını üretime yönelik yapacak ve üretimlerinin bir kısmını artık Amerika’da yapacak. Şirketin sadece yatırım değil Sillicon Valley şirketlerinin çok sevdiği göçmen vize programı olan H-B1’de yapılan değişikliklerden dolayı da Trump ile arası açıktı.