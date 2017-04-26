Apple, Carpool Karaoke Programını Ertelediğini Duyurdu

Apple’ın ilk televizyon şovu Carpool Karaoke: The Series, Music kullanıcılarına özel olarak hazırlanan bir program ve merakla bekleniyor.

Apple’ın televizyon programını ilk olarak Late Late Show with James Corden’de görmüştük. Program Nisan gösterime girecekti ancak şirket bugün yaptığı açıklama ile programın ertelendiğini açıkladı. Programın kesin yayın tarihi paylaşılmadı ancak açıklamada bu yıl içerisinde gösterime gireceği belirtildi.

Carpool Karaoke, Shark Tank benzeri konuya sahip olan Planet of the Apps ile beraber şirketin ilk yayın deneyimi olacak. Ancak beklenmeyen bu erteleme soru işaretleri yarattı. Şirketin HBO ya da Netflix gibi kendi drama dizilerini de çektireceği söylentiler arasında dolanıyor.