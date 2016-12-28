Apple ile ilgili ilginç Teori

Apple ile ilgili araştırma sonuçları

Tim Cook Mart ayında iPhone SE ve iPad Pro’yu tanıtırken iPhone ilgili çok kişisel bir ürün demişti. Apple ile ilgili yapılan araştırma da bunu doğruluyor.

Apple telefon sahipleri akıllı telefonlarını kendileriyle bir bütün olarak görürler diyor Tim Cook. Bazı üniversitelerde 500 iPhone ve Android kullanıcısıyla gerçekleştirilen araştırmalarda demografik ve kişisel karakterler ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre Apple’cı kadınlar Android’ci erkeklere göre 2.25 kat daha fazlalar. Araştırma çok genç kişiler üzerinde yapılmış; kadınların yaş ortalaması 26.9 erkeklerin ise 31.4. Apple kullanıcıları farklılığın peşinden koşan, kendine güveni tam olan, duyarlı, açık ve dışa dönük bir profil çizerken Android daha dürüst, daha kabullenen, kişisel kazançları için kuralları ihlal etmeyen, zenginlik ve statü ile daha az ilgilenen bir karakter profili çiziyorlar.

@HandeArpaligil