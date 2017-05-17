Apple, WWDC Konferansında MacBook Serisini Yenileyebilir

Apple’ın bu sene düzenleyeceği Worldwide Developers Conference etkinliğinde bütün MacBook serisinin yeni modellerini duyurabilir.

Apple, MacBook Pro modelini Intel’in yeni nesil Kaby Lake işlemcileri ile güçlendirebilir. Ayrıca 12 inç MacBook’un ve 13 inç MacBook Air modellerinin de yenisinin gelmesi bekleniyor. Ancak bilgisayarların daha iyi bir ekran ile mi geleceği yoksa bilgisayarlardaki ekranların aynı mı kalacağı henüz bilinmiyor.

Donanım açısından baktığımızda bunlar çok büyük yenilikler olmayabilir ancak şirketin geçen sene tanıttığı MacBook Pro modelleri çıktığında üzerinde Kaby Lake işlemciler olmadığı için büyük bir eleştiri almıştı. Yeni modellerde RAM ve USB-C durumun ne olacağı bir diğer merak konusu. MacBook ve MacBookAir ve uzun süredir yenilenmedi. 5-9 Haziran arasında düzenlenecek olan WWDC konferansında hepimiz göreceğiz.