Apple 15 Yıl Aradan Sonra İlk Kez Mağazalarını Yeniliyor

Apple, 15 yıl aradan sonra mağazalarının tasarımını değiştirmeye hazırlanıyor ve bu değişiklikler oldukça kök değişiklikler olacak.

Apple’ın yeni mağazalarında konferans ve toplantı salonları, yeni televizyonlar ve canlı ağaçlar olacak. 100 büyük lokasyondaki mağaza değişecek. Ayrıca Genius Bar’ın adı da Genius Grove olacak.

Şirketin 500’e yakın mağazasında ücretsiz eğitimler olacak. Bu eğitimler Mayıs ayında başlayacak ancak değişiklerin ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor. Şirket mağaza tasarımını 2015 yılında Brüksel’de açıklamıştı. Hatta bu tasarıma bağlı ilk mağaza geçen yıl San Francisco’da Union Square Park’ta açıldı.

Şirketin programları nasıl yapılır temalı ve profesyonel seviyede olacak. Eğitimlerde şirketin Swift Playgrounds dersleri de yer alacak. Artık şirketin mağazaları müşterileri ile daha iç içe olacak. Mağazaların bir satış merkezinden çok insanların buluşabileceği yerler olması amaçlanıyor.