Apple severler için Samsung’dan Akıllı Saat

Apple telefonunuzla uyumlu Samsung’dan Akıllı Saat

iPhone telefonu olanlar artık sadece Apple’ın saatlerinden seçmek zorunda değil çünkü Samsung’dan akıllı saat de seçip kullanabilirsiniz.

Akıllı saat pazarının önemli oyuncularından biri olan Samsung yeni çıkarttığı modeli Gear S3 için öyle bir hamle yaptı ki taşları yerinden oynattı. Samsung bu modelinin artık iOS yani iPhone telefonlarla da uyumlu hale getirdi ve bu sayede de Apple severleri de potansiyel müşterileri haline getirdi. Samsung aslında bu uyumluluğu önceki modeli için de planlamıştı ve yeni yaptığı duyurusunda Gear S3’den sonra , Gear S2 ve Gear Fit2 modellerinin de iPhone’larla da yakın zaman sonrasında kullanılabileceğini şimdiden açıkladı.

iOS kullanıcıları için Gear saatlerle uyumluluğu için App Store üzerinden Samsung Gear S uygulamasını yüklemek ve eşleştirmek gerekiyor. Gear S3 bu hamlesiyle rakibi Apple akıllı saatlere büyük bir çalım atmış oluyor. Gear S3 iPhone 5 ve daha yeni modellerle veya iOS 9.0 ve iOS 10 ile uyumlu çalışabiliyor.

@HandeArpaligil