Apple Sürücüsüz Aracı Yollardaki Yerini Aldı

Apple bu ayın başında Kaliforniya Motorlu Araçlar Departmanı’ndan halka açık yollarda sürücüsüz araç testi için izin almıştı.

Apple’ın test aracı ilk defa görüntülendi. Beyaz Lexus RX450h, Silicon Valley bölgesinde içerisinde iki kişi ile trafikteydi. Araçta standart üçüncü parti sensörler ve donanımlar yer alıyor. Araçta Velodyne tarafından üretilen LIDAR sensörü, iki radar ünitesi ve bir çok kamera bulunuyor.

Şirketin ne tarz bir veri topladığı henüz bilinmiyor. Bildiğimiz şey ise şirketin sıfırdan bir araç üretmek isterken bundan vazgeçip sürücüsüz araç yazılımı ve donanımı geliştirmeye karar verdi.

Şirket bunun dışında geçen yıl Aralık ayında Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Departmanı’na makine öğrenimi ve otomasyon üzerine yapılacak büyük yatırımlarla ilgili heyecanlı olduklarını ve ulaşımda dahil bir çok alanda bu testlerin sürdürülmesini istediklerini belirten bir mektup göndermişti.