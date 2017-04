Apple Sürücüsüz Aracı Yollardaki Yerini Aldı

Apple’ın test aracı ilk defa görüntülendi. Beyaz Lexus RX450h, Silicon Valley bölgesinde içerisinde iki kişi ile trafikteydi. Araçta standart üçüncü parti sensörler ve donanımlar yer alıyor. Araçta Velodyne tarafından üretilen LIDAR sensörü, iki radar ünitesi ve bir çok kamera bulunuyor.

Şirketin ne tarz bir veri topladığı henüz bilinmiyor. Bildiğimiz şey ise şirketin sıfırdan bir araç üretmek isterken bundan vazgeçip sürücüsüz araç yazılımı ve donanımı geliştirmeye karar verdi.

Here's the car that #Apple's using to test its autonomous car technology. Story with @mhbergen. https://t.co/jHLnJDRjoS pic.twitter.com/zTezUmcZwC

