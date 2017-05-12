Apple, iPhone ile Fotoğraf Çekimini Anlatan Video Yayınladı

Apple bugün YouTube hesabından daha önce alışkın olmadığımız bir şey yayınladı ve iPhone ile fotoğraf çekmenin inceliklerini anlattı.

Apple, iPhone 7 Plus’ın kamerasının ne kadar iyi olduğunu anlatan bir reklam yerine telefonun kamerası ile nasıl fotoğraf çekilebileceğini anlattı. 40 saniye uzunluğundaki video iPhone ile portre ya da panaroma gibi çok basit çekim tekniklerini anlatıyor.

Videoda ayrıca düşük ışıklı ortamda nasıl fotoğraf çekileceğine dair ipuçları da bulunuyor. Video telefon kamerası ile fotoğraf çekmeye çalışan amatörlere hitap ediyor. Benzer bir sürü video şirketin internet sitesinde de yer aldı. iPhone’un reklamlarında genel olarak kamera öne çıkıyordu ancak telefonun geçmiş modellerindeki üstün kamera özelliği artık diğer modellere göre deride kalmış gibi gözüküyor.

Bu sene çıkan LG G6, Samsung Galaxy S8 ve Google Pixel’in kameraları oldukça iyi. Bu da iPhone’un daha rekabetçi ortamda olması demek. iPhone hala daha iyi bir kamera sahip ancak Apple’ın rekabet edebilmesi için bu tarz eğitim videoları çekmekten çok daha fazlasını yapması gerekecek.