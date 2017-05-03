Apple Watch Satışları Geçen Yıla Göre İkiye Katlandı

Apple CEO’su Tim Cook’un bugün yatırımcılar toplantısında yaptığı açıklamaya göre Apple Watch satışları geçen seneye göre ikiye katlandı.

Apple bugüne kadar Apple Watch’un satış rakamlarını iPhone ve iPad’de olduğu gibi açıklamıyordu. Saat satışları aralarında Beats, AirPods, Apple TV ve diğer aksesuarların bulunduğu diğer cihazlar arasında yer alıyor.

Bu şirketin yaptığı akıllıca bir hamle. Geçtiğimiz günlerde Google, Amazon ve eBay uygulamalarını watchOS’tan kaldırmıştı. Google büyük bir ihtimalle bu uygulamalar geri gelecek. Amazon ise watchOS uygulamasını deneme olarak sunmuştu.

Tim Cook’un açıklamasına son finansal yıldaki giyilebilir Apple ürünlerinin getirisi Fortune 500 şirketleri kadar var. Geçen yıl en küçük Fortune 500 şirketinin geliri 5.1 milyar$’dı. Şirketin kulaklıkları Bluetooth kulaklık marketinin %40’ını toplam kulaklık marketinin de %11’ini oluşturuyor.