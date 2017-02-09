Aracınıza Sipariş Hizmeti Başlıyor

Shell Select Marketlerden aracınıza sipariş hizmeti

Akaryakıt sektöründe de rekabet arttıkça firmalar da yeni hizmetlerle karşımıza çıkıyor. Shell benzincilerinde aracınıza sipariş hizmeti artık mümkün..

Türkiye akaryakıt sektöründe çok sayıda yeniliğe öncülük eden Shell & Turcas, sektörde bir ilke daha imza atarak istasyonda market alışverişini aracınızdan inmeden gerçekleştirmeye imkan sağlıyor. Shell’in ürün ve hizmetleri hakkında müşterilerini bilgilendiren ve güncel kampanyalardan faydalanmalarını sağlayan Shell Mobil Uygulaması’na eklenen “Aracınıza Sipariş Verin” özelliği ile kullanıcılar, hayatı kolaylaştıran bir deneyim yaşıyor. Shell, bu uygulama ile çocuklarını arabada bırakmak istemeyen ebeveynler, kısıtlı zamanı olan beyaz yakalı çalışanlar ve üniversite öğrencileri gibi; aracından inmeyi tercih etmeyen sürücülere hayatını kolaylaştıracak bir hizmet sunuyor.

Seçili Shell Select market olan istasyonlarda, Shell Mobil Uygulaması’ndan “Aracınıza Sipariş Verin” özelliğini seçen kullanıcılar, akıllı telefonlarından sandviçten tatlı ve tuzlu atıştırmalıklara, sıcak ve soğuk içeceklere kadar 4 kategoride 20’den fazla ürün çeşidini sipariş verebiliyor. Saniyeler içinde verilen sipariş, ortalama bir buçuk dakika içinde hazırlanıyor ve market çalışanları tarafından araca teslim ediliyor. Siparişin ödemesi ise sipariş esnasında belirtilen şekliyle nakit ya da kredi kartı ile yapılabiliyor.

İstanbul’da 6 istasyonda hayata geçen (Maslak, Ihlamur, Ataşehir, Küçükyalı E5, Şenlikköy, Reşadiye) bu yenilikçi hizmetin 2017 yılı sonuna kadar 60 istasyona yayılmasının planlanıyor. Bakalım bu yeniliğe kullanıcıların cevabı ne yönde olacak? Rakiplerinden de benzer uygulamalar gelecek mi?

@HandeArpaligil