Arçelik İle Siz De Su Tasarrufu Sağlayabilirsiniz

En Verimli Arçelik A.Ş. Ürünleri ile Yılda 500 Milyon m3 Su Tasarrufu

Arçelik A.Ş., ürünleri ve üretim süreçlerindeki su verimliliği çalışmalarıyla 22 Mart Dünya Su Günü’nde su tasarrufunun önemine dikkat çekiyor. Türkiye’de tüm hanelerdeki çamaşır ve bulaşık makineleri en verimli Arçelik ürünleri ile değiştirildiğinde elde edilecek su tasarrufu yıllık yaklaşık 150 milyon m3’e ulaşacak. Buna ek olarak, elde bulaşık yıkama yerine en verimli Arçelik ürünlerinin kullanılması ile bu rakam yılda 500 milyon m3’ü buluyor.

Ürünlerinin yanı sıra üretimde su verimliliğine de dikkati çeken şirket, 2011 yılından bu yana işletmelerinde gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmaları ile yaklaşık 1 milyon m3 su tasarrufu sağladı. Bu sayede 1 milyon 200 bin hanenin günlük su tüketimine eşdeğer miktarda suyu tasarruf etti. Ayrıca pazardaki eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünler ile değiştirerek toplamda 2,3 milyon m3 suyun boşa harcanmasını da engelledi.

‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonuyla hareket eden Arçelik A.Ş., küresel varlığını her geçen gün güçlendirirken, sürdürülebilirlik bilinci ile doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak çevreyle uyumlu ve yenilikçi teknolojiler geliştiriyor. Arçelik A.Ş. 22 Mart Dünya Su Günü’nde, geliştirdiği su verimliliği yüksek ürünleri ile hem su tasarrufuna hem de temiz suyun korunmasına dikkat çekiyor.

Verimli ürünlerle sağlayacak tasarrufa dikkati çeken Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, “Türkiye’de tüm hanelerdeki çamaşır ve bulaşık makineleri en verimli ürünlerimiz ile değiştirildiğinde elde edilecek su tasarrufu yıllık yaklaşık 150 milyon m3’ e ulaşacak. Buna ek olarak, elde bulaşık yıkama yerine en verimli ürünlerimizin de kullanılması ile bu rakam yılda 500 milyon m3’ü buluyor. Bu değer 1,5 milyonun üzerinde hanenin yıllık su tüketimine eşdeğer ”dedi.

Sorumlu üretici kimliğiyle Bolu’daki geri dönüşüm tesisinde, piyasadan topladıkları su verimsiz ürünleri de geri dönüştürdüklerini söyleyen Hakan Bulgurlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Piyasadaki su verimsiz ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek toplamda 2,3 milyon m3 suyun boşa harcanmasını engellemiş olduk.”

@HandeArpaligil