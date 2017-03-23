Arçelik’ten Milli Takımlara Tam Destek

Arçelik, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Ana Sponsoru Oldu

Türkiye’nin sektöründe lider markası Arçelik, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlara destek vererek ana sponsorluğunu üstlendi. Bu önemli iş birliğinin imza töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “Bu anlaşma ile Arçelik markamız için tarihi bir gün yaşıyoruz. Bayrağımızı gururla taşıyan millilerimiz ve ülkemiz için bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını ümit ediyorum. Milli takımımızı desteklemek; bizi biz yapan değerlere sahip çıkıp; aynı hedefe heyecanla sarılabilmektir. Milliler ile umutlanıp, sevince ve hüzne daima ortak olabilmektir. Bugün bu duygulara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ise “Dünyanın en büyük markaları günümüzde futbol gibi büyük kitlelere hitap eden spor branşlarıyla anılmak için çok önemli yatırımlar yapıyorlar, bugün biz de bu adımı atıyoruz. Dünya markası Arçelik’in de bu aileye katılması gücümüze güç katmıştır” diye konuştu.

Türkiye’nin en sevilen markası Arçelik, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Ana Sponsorluğu’nu üstlendi. Bu önemli işbirliğinin imza töreni, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 Mart 2017 Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızın hazırlıklarını yaptığı Antalya Regnum Carya Golf & SPA Resort’de gerçekleşti. İmza törenine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve A Milli Takım futbolcuları katıldı.

Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve davetliler hazır bulundu.

Arçelik ve TFF arasında imzalanan sponsorluk anlaşması ile bayrağımızı ve milli değerleri tüm dünyada temsil eden iki köklü kurum güç birliği yaptı. Arçelik, bu anlaşma ile ‘Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Ana Sponsoru’ unvanına sahip oldu.

@HandeArpaligil