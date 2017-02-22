Aşkınızı Unutmanızı Lovegg Engelliyor

Aşkınızı hatırlatan tek uygulama Lovegg

Onunla belki bir kafede göz göze gelerek, belki de yolda farkında olmadan çarpışarak başlamıştır hikayeniz. Arkasından ilk heyecanlı buluşma, ilk masum öpücük, ilk değerli hediye, el ele izlenen ilk sinema filmi… Birbirinize anlatmaya doyamayacağınız hikayeler yazılmaya başlanmış, hayatınızı paylaşmak için çoktan yol almışsınızdır bile. Aşk, insanın hafızasından silemediği hatıralarından biri ama aşkınızı zaman geçtikte unutmanızı engelleyen ve size hatırlatan bir uygulama da çıktı.

Teknolojinin hızına hız kattığı modern zamanlarda romantizmi el üstünde tutmayı başarmak büyük fedakarlık istese de; Lovegg uygulaması bunu sizin yerinize üstleniyor. Bir aşk günlüğü olarak da kullanılabilecek olan Lovegg uygulaması, en özel günlerinizi size hatırlatarak aşkınızın tarihini yazmanıza yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre; çiftlerin kaç gündür birlikte olduklarını bilmeleri, ilişkilerinin ne kadar güçlü yaşadığını hissetmelerini, mutluluk hormonlarının sayılarının arttığını ve birbirine olan bağlılıklarını, daha da sağlam bir temelin üstüne inşa ettiklerine işaret ediyor.

Uygulamanın çıkış noktası bu araştırmaya dayansa da, bu teoriyi pekiştirerek görmek istediğiniz en özel anların günlerini de kapsaması açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Hemen her sosyal medya ağında sevdiklerinizle paylaşabilme özelliği, göz zevkinize uygun widget’lar, duvar kağıdı olarak kaydedebilme, günler öncesinden özel günlerinizi hatırlatan bildirim seçeneği gibi ayrıcalıklar uygulamayı diğerlerinden ayıranlar arasında. Aşk takviminize yaprak yetmiyorsa bu uygulama tam size göre!

@HandeArpaligil