Assassin’s Creed Serisinin Yaratıcısından Yeni Oyun Geliyor

Assassin’s Creed serisinin arkasındaki isim olarak tanıdığımız Patrice Desilets yeni oyunundan bir tanıtım videosu yayınladı.

Assassin’s Creed ile tanınan Desilets’in yeni projesi oldukça ilgi çekici. Dünyadaki bütün insanların geçmişi 60.000 yıl önce Afrika’da yaşamış olan birine dayanıyor. Ancestors: The Humankind Odyssey bunu konu alıyor.

Video Charles Darwin’in Türlerin Kökeni adlı kitabından bir alıntıyla başlıyor. Video 10 milyon önce Afrika’da geçiyor. İlk başta etrafta ormandaki hayvanları görüyoruz. Daha sonra bir primat ağaca tırmanıyor ve daldan dala atlıyor. Video oyun hakkında pek birl bilgi vermiyor.

Görünen o ki Desilets insanlığın geçmişine dönüyor. Oyun Desilets’in ikinci defa Ubisoft’tan ayrıldıktan sonra kurduğu Panache Studios’tan çıkacak. Desilets, AC serisinin üçüncü oyunundan sonra yeni projeler için Ubisoft’tan ayrılmış ve THQ’nun 1666: Amsterdam projesinde çalışmaya başlamıştı. Ancak THQ’u battığı için Ubisoft tarafından satın alındı ve Desilets bir kez daha Ubisoft’a geçmiş oldu.

Ancestors, AC: Brotherhood’dan sonra çıkan ilk Desilets oyunu olacak. Videodaki görseller oyunun alfa öncesi aşamada olduğunu gösteriyor. Yani oyunun çıkmasına daha uzun süre var ancak oyun gerçekten ilgi uyandırıcı.