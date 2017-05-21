Asus, Ryzen İşlemcili Oyuncu Bilgisayarını Duyurdu

Bir kaç gün önce AMD, Ryzen işlemciye sahip oyuncu dizüstü bilgisayarlarının geleceğini duyurmuştu ve elini taşın altına ilk Asus soktu.

Asus’un Republic of Gamers isimli YouTube kanalından bu bilgisayara dair bir tanıtım videosu yayınlandı. AMD, Ryzen’in mobil işlemcilerinin Temmuz-Eylül arasında çıkacağını duyurmuştu.

Yayınlanan videoda bilgisayara dair pek bir detay yok. Ryzen’in dairesel logosunun önünde dizüstü bilgisayarın gölgesi yer alıyor ve ROG logosu bulunuyor. Videodaki bir diğer önemli detay ise #Computex2017 etiketinin yer alması.

Şirket büyük bir ihtimalle dünyanın ilk Ryzen işlemcili oyuncu dizüstü bilgisayarını iki hafta sonra düzenlenecek olan Computex etkinliğinde duyuracak. ROG markalı bilgisayarların çok ucuz olmadığını biliyoruz çünkü bu seride üst model donanımlar kullanılıyor. Bu yüzden bilgisayarın çok ucuz olmayacağını varsaymak mümkün.

AMD mobil işlemcilerinde APU teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji ile hem işlemci hem de grafik işlemcisini tek bir çip üzerinde görmek mümkün. Intel bunu Intel HD Graphics ile senelerdir yapıyor. AMD’nin açıklamasına göre mobil işlemciler CPU konusunda %50, GPU konusunda %40 daha fazla performans sağlayacak ve günümüz APU çiplerinden %50 daha az elektrik tüketecek.