Asus Yeni Derinlik Algılayıcılı Kamerasını Tanıttı

Asus, PrimeSense tabanlı Xtion kamera ailesinin yeni modeli Xtion 2’yi tanıttı ancak yeni kamera yanında çok yeni bir şey getirmiyor.

Asus Xtion 2 bir önceki modele göre çok az bir değişiklikle yeniden karşımıza çıkıyor. PrimeSense tabanlı teknolojisini daha önce Microsoft’un Kinect cihazında görmüştük. Ancak Kinect hiç bir zaman vaadettiği teknolojiyi sunamadı. Şu anda markette PrimeSense’in teknolojisini kullanan bazı kameralar bulunuyor ancak PrimeSense artık yok çünkü 2013 yılında Apple tarafından satın alındı.

Xtion 2’nin derinlik algılayıcısı Xtion modelinde olduğu gibi saniyede 30 kare hızında ve 640 x 480 çözünürlüğünde. Xtion 2’de 5 megapiksel RGB kamera ve USB 3.0 desteği yer alıyor. Ayrıca Xtion 2, Asus’un diğer modellerinden çok daha küçük bir yapıya sahip.

Bu markette şu anda en güçlü kamera Intel’in RealSense 3D kamerası. RealSense 3D hem ucuz hem de saniyede 60 kare hızıda tarama yapabiliyor. Xtion 2 269.99$’dan satışa çıkacak. Intel RealSense ise yaklaşık 100$ civarında.