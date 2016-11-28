Uzun süredir beklenen fiyat/performans canavarı Asus Zenfone 3 bomba gibi geliyor

Computex 2016‘ da tanıtılan ve büyük beğeni kazanan Asus Zenfone 3 Aralık ayı itibariyle raflarda yerini alıyor. Dünyada büyük talep gören Asus Zenfone 3 satışa sunulduğu ülkelerde hızla tükeniyor. Asus Zenfone 3 bomba gibi geliyor ve beklentileri sonuna kadar karşılıyor.

Vodafone Ticari Ortaklar Zirvesinde bir araya geldiğimiz, Asus‘ un Türkiye ve Afrika Direktörlüğü görevini yürüten Bora ARAS ile Türkiye akıllı telefon pazarı ve merakla beklenen Zenfone 3 üzerine kısa bir sohbet yaptık.

Asus Zenfone 3 modelinin gecikmesinde, söylentilerde ve daha önce yazdığımız haberde bulunan gerekçeler gibi durumların söz konusu olmadığını, sadece ülkelere göre üretim ve dağıtımıyla ilgili bazı gecikmelere yaşandığını bizzat iletti. Biz de buradan, Asus Türkiye yönetiminin ithalatıyla ilgili bir problem olmadığını ve yetkililerin Türkiye’de bulunan kullanıcılarına ellerinden gelen tüm çabalarıyla Zenfone 3 modelini yetiştirmeye çalıştıkları belirtmek istiyorum.

Asus Zenfone 3 modeli kısa bir süre sonra Türkiye’de bulunan kullanıcılarıyla buluşacak ve uzun süredir teknoloji severlerin beklediği fiyat/performans canavarı sahaya inmiş olacak.

Zenfone 3 modellerinin hangi versiyon ve hafıza kapasitesine sahip olarak, nasıl bir fiyat sıralaması ile satışa sunulacağının bilgisi bizlere ulaştı. Ancak, döviz kurlarındaki dalgalanmanın yansımasının olup olmayacağını şu an için kestirmek zor. Belirli operatörlerin kontratlı olarak da satışa sunacağı bilgisine sahip olduğumuz Asus Zenfone 3 serisinin satışlarının piyasaya nasıl yansıyacağını hepbirlikte göreceğiz ve tahminimce Asus Zenfone 3 beklediğinize değecek bir telefon olacaktır.

Kısa bir süre sonra, Zenfone 3 ürünlerinin testlerini ve Asus yetkililerinin röportajlarını portalımızdan izleyebilirsiniz.

@ardameric