Asus Zenfone 3 Max n11.com’da raflara çıktı

E-ticaret platformu n11.com, Asus Zenfone 3 serisinin uzun pil ömürlü yeni model telefonu Asus Zenfone 3 Max raflara çıktı. 4100 mAh’lik şarj kapasitesiyle taşınabilir güç kaynağı olarak da kullanılabilen cihaz, 5,2 inç büyüklüğündeki yüksek tanımlı IPS ekranı, PixelMaster 13 Megapiksel arka kamerası ve süper çözünürlük modu ile 52 megapiksel fotoğraf oluşturabilme özellikleriyle dikkat çekiyor.

Teknoloji devi Asus’un merakla beklenen ZenFone 3 ailesinin üyesi Zenfone 3 Max e-ticaret platformu n11.com’da satışa açıldı. 4100 mAH’lik şarj kapasitesine sahip bataryasıyla uzun süreli kullanım imkânı sağlayan cihaz, ters şarj özelliği ile taşınabilir güç kaynağı haline de getirilebiliyor. Serinin diğer üyeleri gibi kaliteli tasarım izleri taşıyan cihaz, alüminyum kasası, 5.2 inç büyüklüğünde yüksek tanımlı IPS ekranı ve yüzde 75 ekran / gövde oranıyla gözlere hitap ediyor.

13 megapiksellik PixelMaster özellikli kamerası bulunan Asus ZenFone 3 Max, yüksek çözünürlüklü dijital fotoğrafları sıfır bekleme süresi ile kaydedebiliyor. Telefonun arka yüzündeki 13 megapiksel çözünürlüklü arka kamera çarpıcı görüntüler kaydederken ön yüzündeki 5 megapiksellik kamera kaliteli selfie ve video çekimleri sunuyor. 175 gram ağırlığında ve 8,3 mm’lik inceliğe sahip ZenFone 3 Max, e-ticaret platformu n11.com’da 1.099 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. Fiyat performans anlamında kullanıcısını mutlu edecek cihazın farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Sevgililer gününe yaklaştığımız şu günlerde teknoloji tutkunu sevgililere iyi bir hediye alternatifi de Asus Zenfone 3 Max olabilir.

@HandeArpaligil